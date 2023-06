Grève des enseignants à la rentrée 2023 : la menace est réelle, selon le syndicat

Nathalie Brideau, présidente de l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB) et coprésidente syndicale de la Fédération des enseignantes et des enseignants du N.-B., ne sait plus trop à quoi s’attendre dans les prochaines semaines.

« On ne sait plus quoi penser. » — Une citation de Nathalie Brideau, présidente de l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du N.-B. et co présidente syndicale de la Fédération des enseignantes et des enseignants du N.-B.

Nous avons fondé beaucoup d’espoir sur quelque chose avant la fin de l’année scolaire et il ne s’est rien passé. On ne sait plus comment ça va se conclure et quand.

Avant la fin de la trêve des 100 jours

Elle espère que le gouvernement Higgs, à travers toute la joute politique qui ébranle Fredericton depuis quelques semaines, trouvera le temps et les moyens pour en venir à une entente négociée avec les enseignants avant la fin de la trêve des 100 jours, prévue le 26 août.

Nathalie Brideau, présidente de l'Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Près de 15 000 enseignants avaient pris part à la campagne « citron », visant à faire connaître les enjeux que vivent les enseignants au public.

Selon Nathalie Brideau, le gouvernement Higgs semble ignorer les effets de l’inflation, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et la charge réelle de travail des enseignants en 2023.

Aux parents de se préparer

Quant à la menace de proposer un vote de grève à la rentrée, elle est de plus en plus réelle, ajoute-t-elle.

Les enseignants font face à l'inflation, à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et à la charge réelle de travail en 2023. Photo : Shutterstock

Nous avons un message aux parents : ils doivent se préparer à comment s’organiser parce que la grève risque d’arriver. Nous nous préparons à toute éventualité. On ne veut pas faire la grève. On serait heureux d'avoir un appel avec une offre qui respecte nos demandes. Pour le moment, on se sent insultés , assure Nathalie Brideau.

Connie Keating, présidente de l’Association des enseignantes et des enseignants du N.-B., a admis que la relation entre le syndicat et le gouvernement était amère .

C’est troublant. Nous ne savons pas où nous serons l’automne prochain , s’inquiète-t-elle. Au cours de l’été, serons-nous en mesure d’obtenir une convention collective? Serons-nous sur la ligne de piquetage? Ce ne sont pas les questions que nous voulons poser. Nous voulons vraiment nous concentrer sur l’apprentissage des élèves.