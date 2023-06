La ville de Kapuskasing a annoncé dans un communiqué le 22 juin dernier que son équipe de soutien et elle avaient été « exclues » du processus d’évacuation, une première depuis 18 ans.

En effet, le programme d’accueil de la ville de Kapuskasing qui offre ses services aux communautés autochtones depuis bientôt deux décennies est constitué d’équipes entièrement locales.

Il (le programme) permet de s’assurer que tous les partenaires, agences et services travaillent en collaboration en gardant à l’esprit les meilleurs intérêts (de tout le monde), indique la municipalité.

Dans le communiqué, la ville de Kapuskasing explique que certaines décisions prises par le gouvernement fédéral à ce sujet auraient privé la ville de tout pouvoir de décision.

Le gouvernement fédéral (Services aux Autochtones Canada) a décidé de confier le contrôle du programme d’accueil des évacués à des agences privées et de leur donner un accès et un contrôle complets sur les capacités qui étaient auparavant gérées et organisées dans le cadre du programme de la ville de Kapuskasing, mentionne-t-elle.

« Notre relation et notre partenariat de longue date avec le gouvernement fédéral (ISC) ont été traités avec un mépris total. Nous espérons que leur manque de leadership n’aura pas d’impact négatif sur notre communauté » — Une citation de Ville de Kapuskasing

La MCFN a formé plus de 200 dirigeants autochtones de plus de 40 collectivités pour le commandement des interventions et le personnel de soutien communautaire. Photo : La Première Nation Crie Missanabie ISN Maskwa

Des versions contradictoires

Pour sa part, la Première Nation Crie de Missanabie (MCFN) et ISN Maskwa, qui s’identifie comme « l'agence privée » dont la ville de Kapuskasing fait mention dans son communiqué, indique plutôt que la municipalité aurait elle-même annoncé son retrait de l’opération d’accueil lors d’une réunion tenue le 22 juin.

Une décision qui faisait en sorte que l'aéroport de Kapuskasing ne pouvait plus être utilisé pour l'atterrissage des avions avec à leur bord des évacués.

Cette décision a fait en sorte que des membres de la communauté ont été laissés dans l’avion à l’aéroport de Kapuskasing sans services et a obligé le personnel de ISN Maskwa à trouver un aéroport de rechange très rapidement, souligne ISN Maskwa.

Des avions auraient été immobilisés à l’aéroport de Cochrane, obligeant les responsables de l’évacuation à utiliser des autobus pour transporter les membres de Fort Albany de Cochrane à Kapuskasing.

« Cela a également perturbé considérablement la planification du vol pour cette opération et risquait de compromettre le bien-être des passagers à l’arrivée. » — Une citation de La Première Nation Crie de Missanabie ISN Maskwa, agence d'aide à l'évacuation

La communauté de Fort Albany a été évacuée à Kapuskasing, Val Rita, Moosonee et Timmins. Photo : Karen Carpenter

La communauté de Fort Albany saine et sauve

Malgré tous ces événements, les membres de la communauté de Fort Albany sont désormais hors de danger.

Quelque 500 membres de la Première Nation de Fort Albany ont été évacués dimanche soir.

Jusqu’à hier après-midi, environ 20 vols ont été coordonnés pour faciliter l’évacuation.

Les membres évacués de la communauté sont accueillis à Kapuskasing, Val Rita, Moosonee et Timmins.

Une mise à jour effectuée sur les dimensions du feu Cochrane 11, qui menaçait les lignes électriques des communautés cries de Fort Albany, d’Attawapiskat et de Kashechewan, indique qu'il mesure 805 hectares.

De son côté, la Première Nation de Kashechewan, qui était inquiète par rapport à la propagation de la fumée la semaine dernière, surveille la situation et continue d’évaluer la nécessité d’évacuer les résidents vulnérables.

Une équipe de pompiers mexicains est allée sur les terres de Fort Albany pour aider les pompiers locaux à contenir le feu, qui n’est pas encore maîtrisé.

La ville de Kapuskasing et la MCFN se disent ouvertes à participer à des processus d’accueil des populations dans le besoin.

D’ailleurs, la MCFN indique qu’elle travaille sur un projet de construction d’un abri d’évacuation sur ses terres traditionnelles qui pourrait accueillir jusqu’à 800 résidents.

Le projet devrait être opérationnel d’ici le printemps 2024.