C'est la principale conclusion d'une étude sur le marché de l'épicerie de détail du Bureau de la concurrence du Canada, rendu public mardi matin.

L'organisme de surveillance de la concurrence du pays, qui avait lancé cette étude en octobre dernier, formule quatre recommandations :

Le Canada a besoin d’une stratégie d’innovation dans le secteur de l’épicerie visant à soutenir l’arrivée de nouveaux types d’entreprises dans le secteur de l’épicerie et à élargir le choix des consommateurs. Le soutien fédéral, provincial et territorial au secteur canadien de l’épicerie devrait favoriser la croissance des épiciers indépendants et l’entrée des épiciers internationaux sur le marché canadien. Les gouvernements provinciaux et territoriaux devraient envisager d’introduire des exigences accessibles et harmonisées de l’affichage du prix unitaire. Les gouvernements provinciaux et territoriaux devraient prendre des mesures pour limiter les contrôles de propriété dans le secteur de l’épicerie, ce qui pourrait inclure l’interdiction de leur utilisation.

Concentration du marché

Le secteur canadien de l’épicerie est concentré , assure le Bureau de la concurrence. La plupart des Canadiens achètent leurs produits d’épicerie dans l’une des cinq entreprises suivantes : Loblaws, Sobeys, Metro, Costco et Walmart.

En 2022, les trois plus grandes chaînes d’épicerie du Canada, Loblaws, Sobeys et Metro, ont rapporté des ventes, mises ensemble, de plus de 100 milliards de dollars et ont réalisé plus de 3,6 milliards de dollars en bénéfices.

Obstacles pour les épiciers indépendants

Selon la Fédération canadienne des épiciers indépendants, il y a environ 6900 épiciers indépendants au Canada , écrit le Bureau de la concurrence. Beaucoup sont des entreprises familiales à un seul magasin, avec un espace et un choix de produits limités.

Mais il y a aussi des chaînes indépendantes avec des dizaines de magasins qui tentent de rivaliser avec les géants de l’épicerie. Ils jouent tous un rôle important dans les communautés partout au Canada.

L'organisme fédéral ajoute cependant qu'il est difficile pour ces joueurs indépendants de percer dans le secteur de l'épicerie, parce qu'ils se frottent à plusieurs obstacles :

La consolidation rend plus difficile la survie des épiciers indépendants et des nouveaux magasins. De nombreux épiciers indépendants s’inquiètent du fait que les grands épiciers continuent d’acheter des chaînes plus petites comme la leur.

De nombreux épiciers indépendants doivent acheter des aliments auprès de leurs concurrents.

Les grands épiciers sont payés par les fournisseurs pour placer leurs produits sur les étagères. Ce n’est généralement pas le cas pour les magasins indépendants, ce qui peut les désavantager.

Accéder à l’immobilier est difficile et le Canada est un grand pays où il est coûteux et difficile d'ouvrir de nouvelles épiceries.

La concurrence dans le secteur de l'épicerie avait été réduite en 2013 quand Sobeys avait acheté la quasi-totalité des activités de Safeway Canada, filiale du groupe américain Safeway, pour 5,8 milliards de dollars.

Le Comité parlementaire de l'agriculture et de l'agroalimentaire s'est également intéressé aux profits des géants de l'épicerie au printemps. Tous les patrons des grandes chaînes d'alimentation du pays ont rejeté les allégations selon lesquelles ils tireraient profit de la forte inflation.