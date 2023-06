Tous les programmes ont un focus sur la diaspora africaine et la communauté afro-descendante, mais c'est vraiment ouvert à tous. C'est dans le but de rapprocher les différentes communautés ensemble , indique Sébastien Labelle, directeur général de la coopérative du théâtre Bus Stop.

Les programmes proposent un micro ouvert chapeauté par un mentor, de la formation musicale et une chorale R&B contemporaine.

« Peu importe l'âge, peu importe le genre musical, tout le monde est invité à se rassembler dans un esprit de partage et de collaboration pour le open mic. Ça peut être du rap, du jazz, du R&B, du rock, du pop. Peu importe, même de la poésie. » — Une citation de Sébastien Labelle, directeur général de la coopérative du théâtre Bus Stop

Le micro ouvert aura lieu une fois par mois le dimanche, et l'évènement encourage les nouveaux interprètes et les artistes plus chevronnés à présenter du nouveau matériel. Le lieu alternera entre Dartmouth et Halifax.

Sébastien Labelle, directeur général de la Coopérative du Théâtre Bus Stop. Photo : Radio-Canada

Formation théorique et technique

En ce qui concerne la formation musicale, il s'agit d'un programme organisé chaque lundi soir à la taverne Seahorse et animé par le batteur de profession et directeur musical Donny Milwaukee, de l'Association afro-néo-écossaise de la musique.

Les participants à la formation n'ont pas besoin d'avoir une expérience au préalable. Les sujets abordés incluent la présence scénique, les principes rythmiques et considérations lyriques, la théorie musicale, la technique vocale et l'exploration des instruments de section rythmique, soit la batterie, les claviers, la guitare et la basse.

Pour ce qui est de la chorale R&B contemporaine, elle se déroulera chaque semaine pendant l'été à partir du 11 juillet à Radstorm.

Donny s'est vu inspiré par des programmes similaires dans d'autres villes , ajoute Sébastien Labelle.