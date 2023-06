Le Service des règlements municipaux de la Ville d'Ottawa a annoncé que des poursuites étaient en cours contre les organisateurs du festival de musique Escapade, qui s'est déroulé la fin de semaine dernière, en raison du niveau sonore excessif de l'événement.

Des résidents vivants près du parc Lansdowne et des quartiers environnants ont parlé d’un volume sans précédent , même pour un lieu qui accueille régulièrement des concerts, des festivals et des événements sportifs.

Dans une déclaration envoyée lundi et attribuée au chef du Service des règlements municipaux, Roger Chapman, la Ville a indiqué à CBC qu'elle avait reçu plus de 100 plaintes contre le bruit pendant le festival et a confirmé que les organisateurs de l'événement n'avaient pas obtenu d'exemption pour le bruit.

Cela signifie que les organisateurs auraient dû respecter les restrictions prévues dans le règlement municipal sur le bruit, qui limite le niveau de décibels autorisé à 55 dB(A) lorsqu'il est mesuré à l'extérieur des entreprises et des habitations situées à proximité.

Dimanche, à la suite de multiples appels concernant le bruit excessif des basses et de la musique , les agents chargés de l'application du règlement ont effectué de nombreux relevés de bruit dans tout le quartier et ont confirmé de multiples infractions , peut-on lire dans la déclaration de M. Chapman.

La Ville n'a pas immédiatement précisé le niveau de ces relevés. Une exposition prolongée à un bruit supérieur à 70 dB(A) peut endommager l'ouïe.

Une rencontre avec les organisateurs

À la suite de problèmes similaires survenus vendredi, les responsables de la réglementation ont déclaré avoir rencontré les organisateurs du festival et les ingénieurs du son, samedi, afin de trouver une solution. Selon la Ville, les tentatives faites, dimanche, pour contacter les organisateurs figurant sur le permis d'organisation de l'événement ont été infructueuses.

En conséquence, des poursuites en vertu du règlement sur le bruit sont en cours , a déclaré la Ville

Bien que les événements spéciaux et les festivals constituent un aspect essentiel du paysage culturel d'Ottawa, la Ville reconnaît qu'il est dans l'intérêt du public de réduire les niveaux de bruit dans la mesure du possible afin de protéger et de promouvoir la santé, la sécurité et le bien-être du public, ainsi que la paix et la tranquillité des résidents.

Il n'est pas clair si ces infractions relatives au bruit auront une quelconque influence sur les futures demandes d'organisation de l'événement Escapade au parc Lansdowne.

CBC a tenté de contacter les organisateurs du festival lundi en fin d'après-midi, mais n'avait pas reçu de réponse au moment de publier ce texte.