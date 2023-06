Pour bien du monde, il était simplement Nick The Dutch Baker (le boulanger hollandais). Nick Stam est décédé samedi à l’âge de 67 ans.

Il est une marque en soi , a commenté Rachelle Richard-Collette, cofondatrice du marché agricole de Bouctouche, au nord-est de Moncton, où il a tenu un stand pendant près d’un quart de siècle.

Nick le boulanger hollandais à sa premièere saison au marché des feermiers de Bouctuche, en 1999. Photo : Gracieuseté : marché des fermiers de Bouctouche

Né aux Pays-Bas, Nick Stam passe son enfance dans la boulangerie de son grand-père. Arrivé au Canada à 23 ans, il s’installe d’abord en Ontario avant d’ouvrir sa première boulangerie un an plus tard, en 1980.

Avec son épouse Christine, il s’est installé dans la région de Moncton en 1996 parce qu’il cherchait une nouvelle aventure et un nouveau départ , a déclaré Harry, son fils aîné.

Ça ne lui a pas pris longtemps avant de devenir une vedette locale.

Un père de famille

C’était peut-être Nick le boulanger hollandais, mais c’était aussi Nick le père.

Tous ses enfants ont grandi et ont travaillé à la boulangerie. Et il a eu 12 enfants , a déclaré Rachelle Richard-Collette.

Nick Stam et sa femme Christine ont fondé une boulangerie familiale avec leur 12 enfants et 32 petits-enfants. Photo : Gracieuseté : Marché des fermiers de Bouctouche

Le jour du marché, pendant que les enfants étaient occupés à réapprovisionner les étagères pleines de pâtisseries et d’autres produits de boulangerie, Harry voyait toujours son père faire une chose : parler aux clients. La famille le taquinait à ce sujet alors qu’ils étaient au travail.

« En vieillissant, nous nous sommes rendu compte qu’une partie essentielle de l’entreprise était mon père bavardant avec les gens. » — Une citation de Harry, fils de Nick Stam

Du nom des clients aux détails sur leurs familles, Stam se souvenait toujours de ses habitués.

Nick Stam a récemment laissé la boulangerie à ses fils John et Peter. Photo : Gracieuseté : Marché des fermiers de Bouctouche

Mon père avait une mémoire, un amour et une préoccupation pour les gens. Les gens le sentaient à son sujet et allaient lui parler , se souvient Harry.

Nick Stam vendait aussi ses marchandises aux marchés de Moncton et de Dieppe, mais il était sur le site de Bouctouche dès le premier jour.

Il n’est pas seulement le cœur et l’âme de notre marché, il est aussi le visage du marché. Il avait la plus grande cabine, la plus grande présence , a révélé Rachelle Richard-Collette.