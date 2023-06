Levez-vous, vous qui ne serez plus esclaves. Que la liberté règne à Hong Kong. Des paroles unificatrices pour les manifestants de l’époque.

Glory to Hong Kong, c’est l’hymne national non officiel de la jeune génération qui a pris les rues d’assaut afin de protester contre la controversée loi sur les extraditions.

L’ode à la liberté chantée en cantonais a été écrite puis améliorée par des internautes lors d’un processus de création collective en ligne en 2019.

L’hymne révolutionnaire était partout cet été-là, des manifestations monstres aux rassemblements dans les centres commerciaux.

C’est une chanson qui représente l’esprit de cette génération de Hongkongais, surtout à nos yeux d’exilés , soutient Carmen Lau, ex-élue de Hong Kong en exil au Royaume-Uni. La chanson n’est pas importante que pour les manifestants, mais pour tout le monde. C’est souvent le point de départ pour amener les gens à en savoir davantage sur le mouvement de 2019.

Quatre ans plus tard, la liberté d’expression n’est plus qu’un souvenir à Hong Kong et la répression se vit au quotidien comme en témoignent les arrestations lors d’une brève tentative de commémoration du massacre de la place Tiananmen au début du mois.

D’autres versions de la chanson ont vu le jour

Le gouvernement hongkongais, composé uniquement de patriotes chinois, veut interdire à tout jamais la diffusion en ligne de la chanson révolutionnaire Glory to Hong Kong.

La haute cour de Hong Kong, composée de magistrats pro-Pékin, a acquiescé à la demande d’injonction forçant ainsi les plateformes de diffusion de musique en continu à supprimer la chanson de leurs sites.

Dans la décision publiée le 5 juin, la cour interdit de diffuser, jouer, imprimer, publier, vendre, proposer à la vente, distribuer, diffuser, afficher ou reproduire de quelque manière que ce soit [Glory to Hong Kong].

Les Spotify, Apple Music et autres ont d’ailleurs obtempéré brièvement il y a deux semaines. Mais les détenteurs des droits d’auteurs ont publié une version remasterisée musicalement afin de contourner la censure. Une version en mandarin chantée par un groupe rock taïwanais a aussi été mise en ligne.

Hong Kong se trouve à la frontière entre un Internet libre à l'échelle mondiale et une version cloisonnée étroitement contrôlée par le gouvernement chinois , croit Maya Wang, la directrice pour l’Asie de Human Rights Watch. Selon l’organisation, l'enjeu ne se limite pas qu'à une seule chanson dans un seul lieu.

Cette décision reflète les efforts accrus du gouvernement chinois pour contrôler l'information non seulement à l'intérieur de ses frontières, mais aussi dans le monde entier.

Entre juillet 2020 et juin 2022, Human Rights Watch a recensé 50 cas où le gouvernement de Hong Kong a forcé Meta (la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp) à supprimer du contenu dans le monde entier.

La campagne absurde menée par les autorités hongkongaises pour faire interdire une chanson montre le peu de respect qu’elles ont pour les droits de la personne , ajoute Sarah Brooks d’Amnistie internationale en Chine. Les autorités de Hong Kong doivent mettre fin à leur répression de plus en plus zélée de la liberté d’expression. Une chanson ne menace pas la sécurité nationale, et la sécurité nationale ne doit jamais servir d’excuse pour priver des personnes du droit d’exprimer différentes opinions politiques.

L’ex-conseillère en exil, Carmen Lau, croit que les autorités cherchent à effacer complètement une période de l’histoire de Hong Kong. Un peu à l’image des livres traitant du massacre de la place Tiananmen retirés des bibliothèques de l’île récemment.

Je pense que c'est plus que simplement supprimer la liberté d'expression. C'est le gouvernement qui essaie de détruire ou d'effacer l'histoire de ce qui s'est passé entre 2019 et 2021 à Hong Kong.

Des pressions sur Google déjà l’an dernier

Les pressions exercées par les autorités de Hong Kong sur les grandes entreprises du web ne datent pas d’hier. En décembre dernier, le Washington Post rapportait que le gouvernement hongkongais avait demandé, sans succès, à Google de supprimer Glory to Hong Kong de son moteur de recherche.

En vertu de l’algorithme du géant du web, la chanson apparaissait en tête de liste lorsque quelqu’un faisait une recherche sur l’hymne national de Hong Kong.

Depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine, l’hymne national est La Marche des volontaires, le même qu’en Chine. Dans sa requête à Google l’an dernier, le gouvernement de Hong Kong insistait sur le devoir de moralité.

Statut juridique mis à part, l’hymne national représente la dignité et les sentiments d’un pays et de son peuple , avait expliqué John Lee, le chef de l’exécutif.

D’autres incidents lors d’événements sportifs internationaux auxquels des athlètes de Hong Kong participaient à la fin de 2022 ont irrité le gouvernement local.

La chanson des manifestants a été jouée par erreur à la place de l’hymne national chinois au tournoi Asia Rugby Seven Series et aussi dans une compétition d’haltérophilie.