Toronto est un lieu d’espoir et de secondes chances , a lancé Olivia Chow dans son discours de victoire. La deuxième tentative aura été la bonne pour l’ex-conseillère municipale et ex-députée fédérale néo-démocrate.

Candidate à la mairie en 2014, elle menait dans les sondages, mais avait fini par dégringoler pour terminer troisième, derrière John Tory et Doug Ford. Cette fois-ci, son avance s’est maintenue jusqu’à la toute fin de la campagne et jusqu’au scrutin.

Il faut toutefois souligner l’importante remontée d’Ana Bailão. L’élection ne s’est finalement jouée qu’entre ces deux candidates, éclipsant les autres. Aucun sondage n’avait prédit de résultats aussi serrés.

Est-ce l’effet John Tory? L’ancien maire est sorti de son silence pour officiellement appuyer Ana Bailão à moins d’une semaine du vote. Même après sa démission, John Tory demeurait populaire auprès des Torontois. Aurait-il pu changer la donne s’il s’était prononcé plus tôt dans la campagne? Le camp Bailão doit sérieusement s’interroger.

Les défis d’Olivia

Olivia Chow a promis de redonner espoir aux Torontois , alors que le coût de la vie ne cesse de grimper dans la métropole canadienne. Elle s’est engagée à bâtir des milliers de logements abordables et à améliorer le réseau de transports en commun. Elle veut aussi mettre les plus nantis à contribution, en taxant davantage les propriétés de luxe par exemple.

Un de ses défis sera sans doute de réussir à unir. Près d’une dizaine de conseillers municipaux ont appuyé son adversaire Ana Bailão. Jusqu’ici, Olivia Chow a passé une bonne partie de sa carrière politique dans l’opposition, au Nouveau Parti démocratique (NPD) à Ottawa et sous le régime du maire Mel Lastman. Elle se vante toutefois d'avoir été en mesure de travailler avec des politiciens conservateurs comme ce dernier.

Mme Chow hérite également d’une situation financière pour le moins délicate : la Ville traîne un déficit d’un milliard et demi de dollars, hérité de la pandémie. La candidate a laissé entendre qu’une hausse modeste de l'impôt foncier serait nécessaire, sans jamais la chiffrer, ce qui a laissé la voie à la libre interprétation de ses adversaires.

Composer avec Queen’s Park

Pour quelqu’un qui assurait vouloir rester en dehors de cette course, le premier ministre ontarien y a sauté à pieds joints. La semaine dernière, tout en avouant qu’il voterait pour Mark Saunders, Doug Ford s’est lancé dans une tirade contre Olivia Chow : si vous voulez mon avis, ce serait un désastre total si Olivia Chow est élue , lançait-il, prédisant une hausse du coût de la vie et une fuite des entreprises.

S’il y a un premier constat à tirer ici, c’est que le premier ministre a finalement eu peu d'influence dans cette course. À quelques jours du scrutin, des appels robotisés avec la voix de Doug Ford invitaient les Torontois à voter pour Mark Saunders. Mais d'après les résultats préliminaires, son poulain est arrivé loin derrière en troisième position, à environ 8,5 % des voix. En réalité, les appuis des progressistes-conservateurs ontariens ne sont pas au cœur de Toronto, mais sont plutôt limités aux quartiers en périphérie et dans le Nord, et dans les villes limitrophes du 905.

Mark Saunders, ancien chef de la police de Toronto, a reçu le soutien du premier ministre Doug Ford dans la course à la mairie. Photo : The Canadian Press / Chris Young

Olivia Chow, elle, a bien fait savoir pendant la campagne qu’elle était prête à mettre des bâtons dans les roues du premier ministre. Il y a entre eux un terrain de mésentente bien concret : l’avenir de la Place de l’Ontario. La mairesse désignée s’oppose aux plans du promoteur autrichien Therme, choisi par la province pour construire un mégacomplexe aquatique.

En théorie, Olivia Chow pourrait bien user des pouvoirs de maires forts, cadeau de Doug Ford à l’ex-maire John Tory. Si elle a déclaré qu’elle était contre ces pouvoirs antidémocratiques , et qu’elle préfère en tout temps consulter , ce fameux droit de veto demeure à portée de main.

D'un côté comme de l'autre toutefois, le ton était déjà plus conciliant lundi soir. Dans une déclaration écrite pour féliciter Olivia Chow, le premier ministre laisse la place à la collaboration. Olivia Chow, reprenant le slogan de campagne de Doug Ford en 2022, Get it done , a aussi tendu la main à son homologue provincial. Au fond, tous deux souhaitent la même chose : que Toronto prospère.

Campagne plus enlevante

Pour les électeurs torontois enfin, cette campagne aura aussi peut-être été celle de la seconde chance. Après une élection plutôt terne l’automne dernier, sans enjeu réel alors que tous les observateurs prédisaient la réélection facile de John Tory, on a assisté ici à une vraie course compétitive.

Avec 102 candidats (un record dans l’histoire de la ville), de nombreux débats (dont quatre en l’espace de deux jours seulement), des thèmes variés (logement, transports, sécurité) et des idées parfois créatives : on peut conclure que les électeurs auront eu quelque chose de plus à se mettre sous la dent cette fois-ci.

À l’heure d’écrire ces lignes, on attend encore de connaître le taux exact de participation.