Crise des opioïdes : 179 morts en avril, un record en Alberta

Ce nombre annoncé par la province établit un nouveau record après le pic enregistré en 2021 lorsque 175 personnes avaient perdu la vie à cause de drogues illicites..

La plupart des décès enregistrés sont survenus dans les régions de Calgary et d’Edmonton. Environ 70 % des personnes décédées sont des hommes, majoritairement âgés de 30 ans à 39 ans.

La publication de ces nouveaux chiffres intervient alors que le monde souligne la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues, instaurée par les Nations unies.

À cette occasion, le nouveau ministre de la Santé mentale et de la Dépendance, Dan Williams, a reconnu que malgré des progrès significatifs , l’Alberta a du chemin à faire en matière de lutte contre les drogues et la toxicomanie.

« Nous sommes conscients des pertes dévastatrices subies par les familles et les communautés en raison de la toxicomanie, de l'abus de drogues et du trafic illicite. Les données les plus récentes [...] confirment que la lutte contre la consommation de drogue et le trafic illicite doit être une priorité. »