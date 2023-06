Un projet immobilier controversé du quartier chinois de Vancouver approuvé sous conditions

Le vote unanime de lundi intervient après une bataille de plusieurs années entre la Ville et le promoteur Beedie Holdings.

L'approbation est conditionnée par une série de recommandations formulées par le personnel de la Ville. Il y a notamment des ajustements à la façade du bâtiment et l'amélioration de la relation du bâtiment avec les éléments avoisinant culturellement significatifs , dont le monument commémoratif du quartier chinois et le jardin Dr Sun Yat-Sen.

Les partisans du projet situé au 105 rue Keefer espèrent qu'il redynamisera ce secteur proche du Downtown Eastside. Les détracteurs le considèrent comme un symbole d'embourgeoisement qui ne tient pas compte des besoins et de l'histoire du quartier.

Rob Fiorvento, associé principal chez Beedie, a déclaré que l’organisation était évidemment satisfaite de la décision et que nous sommes impatients de travailler avec le personnel de la Ville et les groupes communautaires pour faire avancer ce projet .

Nous sommes prêts à démarrer aussi vite que la Ville. Nous allons donc rapidement mettre en place un dispositif avec la Ville et les associations pour commencer à travailler , a déclaré Rob Fiorvento, ajoutant que le projet s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par la Ville de Vancouver pour revitaliser le quartier chinois.

Rob Fiorvento a indiqué que Beedie soutenait les conditions de la Commission de permis d'aménagement visant à revoir les caractéristiques architecturales du bâtiment pour mieux représenter le caractère et l'histoire culturelle du quartier .

Jade Ho, membre du Vancouver Tenants Union, un organisme qui défend les intèrêts des locataires et qui s'est opposé au projet de copropriété largement méprisé , a déclaré que la décision de lundi marque un moment singulièrement consternant dans une ville qui continue à donner la priorité au profit plutôt qu'aux gens .

« La décision va exacerber les déplacements et accélérer l'embourgeoisement dans un quartier qui est déjà de plus en plus invivable pour les personnes âgées et les résidents à faibles revenus. »