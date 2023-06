La recherche d’un coyote qui a mordu un enfant de 9 ans à Winnipeg se poursuit

Le coyote a été localisé dans une zone de végétation dense où les efforts sont maintenant concentrés, indique un porte-parole de la province, qui ne spécifie pas l'endroit pour ne pas nuire à l'opération.

La police de Winnipeg collabore aussi avec le Service des agents de conservation du Manitoba.

Samedi soir, le garçon et sa sœur de 15 ans se promenaient dans le secteur de Popko Crescent et de l'avenue Knowles, dans le nord de la ville, lorsqu’ils ont remarqué la présence de l'animal. Quand ils ont pris la fuite, l’animal les a poursuivis et a attaqué le garçon, a fait savoir la police par voie de communiqué dimanche.

Le garçon de 9 ans a souffert de blessures, notamment à la tête, mais est maintenant chez lui après un séjour à l'hôpital.

Une fois qu'il aura été localisé et abattu, le coyote fera l'objet d'un test de dépistage de la rage , écrit le porte-parole de la province.

Il ajoute que cette attaque de coyote est la première du genre à être signalée dans la province. Une quinzaine de rapports adressés au Service des agents de conservation en juin concernaient principalement des observations de coyotes, poursuit-il.

Les agents ont aussi reçu un signalement pour un coyote qui a attaqué un chien en mai, ajoute le porte-parole provincial.

Cohabiter avec la faune

L'interprète de la nature et créateur de la chaîne Tiktok julienlooksunderthings, Julien Nayet-Pelletier, dit que les interactions entre un humain et un coyote sont inhabituelles, car le coyote est un animal nerveux.

Il affirme cependant qu'il faut faire preuve de vigilance près de l'animal et ne pas courir lors d'un face-à-face.

On voit le coyote, ce qu'il faut faire c'est de paraître le plus grand possible. Pour un jeune de 9 ans, c'est un peu plus difficile, mais on fait ça. Aussi, on peut lui crier après, faire du bruit et bouger les bras pour essayer de lui faire peur , dit Julien Nayet-Pelletier, qui a étudié l'évolution de la biodiversité à l'université.

L'événement de samedi est survenu dans un nouveau quartier près de l'autoroute périphérique de Winnipeg, bordé de plaines. L'interprète de la nature ajoute qu'avec l'étalement urbain, les interactions avec les animaux sauvages seront de plus en plus fréquentes.

Beaucoup d'animaux, comme les hiboux et les renards, commencent à voir que les humains ne sont pas vraiment un danger. Ils arrivent à vivre en ville, à prendre avantage aussi qu'il y a un périmètre qui va tuer d'autres animaux, alors ça leur donne un peu de nourriture gratuite , explique-t-il.

C'est beaucoup à nous les humains de comprendre que ces animaux sont maintenant nos voisins. Il faut enseigner aux adultes et à nos enfants comment se comporter devant ses animaux en restant calme et de ne pas essayer de les faire venir plus proche de nous en leur donnant à manger.

Avec des informations d'Erin Brohman, Joanne Roberts et Simon Deschamps