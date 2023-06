Fermeture de la 167 au nord de Chibougamau : le feu n° 379 devrait traverser la route

Il n'a pas encore atteint la route, mais on prévoit qu'il va la traverser ce soir [lundi]. Donc, dans les dernières heures, il a été décidé de fermer la route au km 252. Le feu, on prévoit qu'il atteigne la route entre les kilomètres 270 et 332 , a expliqué Karine Pelletier, agente à la prévention et aux communications à la SOPFEU .

La fermeture va du km 252, soit à l’intersection de la route du Nord, au km 552. Elle s’applique dans les deux directions. Elle est en vigueur depuis 15 h 25, indique le site Québec 511 du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

La communauté crie de Mistissini avait été complètement évacuée vendredi dernier au cas où, justement, le lien vers Chibougamau serait menacé.

Il n’a pas été possible lundi soir de joindre le chef de Mistissini, Michael Petawabano. Plus tôt en journée, il avait révélé qu’environ 80 personnes se trouvaient toujours sur place dans cette communauté qui compte normalement plus de 3000 résidents. Le chef Petawabano avait mentionné qu’ils travaillaient à couper des arbres à deux endroits le long de la route d'accès à la communauté pour empêcher le feu de traverser la route.

En soirée, Karine Pelletier a plutôt parlé d'une trentaine de personnes. Si jamais elles devaient évacuer les lieux, ce serait par hydravion. La poignée de personnes qui restent ont un plan d'évacuation via le lac avec un hydravion , a-t-elle mentionné.

La fermeture de la route 167 a été annoncée en début de soirée sur la page Facebook de la communauté.

Cette fermeture s’ajoute à plusieurs autres dans ce secteur du Nord-du-Québec. La route du Nord est fermée jusqu’au km 258 depuis le 3 juin.

Vers l’ouest, la route 113 est inaccessible entre Lebel-sur-Quévillon (km 124) et Waswanipi (km 242).