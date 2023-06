Après la rébellion de Wagner, les failles du régime russe exposées

Ce qui m’a le plus frappé, c'est la facilité avec laquelle la colonne de blindés [du groupe Wagner] a pu avancer en Russie , indique Emmanuelle Rousseau, doctorante au département de science politique de l’Université de Montréal.

Dans un entretien accordé à l’émission L’heure du monde, la chercheuse se dit surprise de constater que les forces russes n’ont pas réellement essayé d’arrêter les mercenaires du groupe paramilitaire, qui se sont emparé sans grande résistance du quartier général de l'armée russe à Rostov-sur-le-Don et de plusieurs autres sites militaires, en couvrant 780 kilomètres avant de s'arrêter à environ 200 kilomètres de Moscou.

Cette mutinerie n’aurait d’ailleurs pas été sans effusion de sang, puisque le patron de Wagner a affirmé samedi que ses hommes ont abattu un hélicoptère de l’armée russe. Des journalistes pro-Kremlin ont, par ailleurs, évoqué sur le réseau Telegram que les paramilitaires ont tué une dizaine de soldats russes au cours de leur marche vers la capitale.

Cela démontre qu’il y a beaucoup de faiblesses dans les institutions russes, surtout en cas de crise ou de situations imprévues , estime Mme Rousseau. Selon elle, il s’agit d’une conséquence de ce qu’on appelle souvent en Russie, la verticale du pouvoir , ou la centralisation et la concentration du pouvoir politique à la tête de l’État russe, notamment en la personne de Vladimir Poutine.

Par ailleurs, les forces russes seraient si mobilisées en Ukraine qu’elles auraient de la difficulté à rester alerte sur le territoire de la Russie .

Toujours selon Emmanuelle Rousseau, le soulèvement du groupe paramilitaire Wagner ternit l’image du régime de Vladimir Poutine. On a toujours cette image d'un régime un peu mystérieux, très puissant, et très occulte, mais on voit qu’il y a des failles . Cela peut être un apprentissage très intéressant pour les Occidentaux et les Ukrainiens qui pourraient tirer profit de cette situation , ajoute la chercheuse spécialisée en l’espace postsoviétique.

Alexis de Lancer s'entretient avec notre journaliste Tamara Alteresco et Dominique Arel, professeur à l'École d'études politiques et titulaire de la Chaire d'études ukrainiennes de l'Université d'Ottawa, sur la situation en Russie.

Aurélie Campana, professeure titulaire en science politique à l’Université Laval, est elle aussi du même avis. Le plus surprenant, selon elle, est la quasi-absence de résistance russe face au convoi de Wagner .

Selon elle, les élites locales ont été prises de court par le groupe paramilitaire, dont la marque de commerce est d’agir par surprise . [Ces élites] ont surtout été paralysées et n’ont pas su comment réagir à ce convoi militaire fortement armé qui progressait avec une vitesse grand V en direction de Moscou. Ça veut dire aussi qu’à Moscou, on n’a pas su réagir promptement, explique-t-elle en entrevue à l'émission 24.60.

Mais pour Mme Campana, il est encore trop tôt pour spéculer sur l’impact qu’aura cette rébellion avortée sur la suite des choses en Ukraine ou même en Russie. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent actuellement. C’est très difficile de démêler le vrai du faux et je pense qu’on ne saura jamais le fin mot de l’histoire.

Ce qu'il se passera avec le groupe Wagner reste une autre grande inconnue. Le ministère russe de la Défense prévoit l'intégration de ces mercenaires dans l'armée régulière dès le 1er juillet.

Le chef du groupe Wagner pose avec un citoyen de Rostov-sur-le-Don, le 24 juin, avant sa volte-face plus tard en journée. Photo : AP

Le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov a, de son côté, affirmé que le groupe va continuer à opérer au Mali et en Centrafrique, où les paramilitaires russes sont présents depuis 2018. Les mercenaires de Wagner sont également très impliqués dans les conflits en Libye et en Syrie.

Selon Mme Campana, Vladimir Poutine a encore besoin des combattants de Wagner aussi bien en Ukraine, qu’ailleurs dans le monde. Il ne faut pas oublier que le groupe Wagner a été une force de projection indirecte pour la Russie, particulièrement en Centrafrique, au Mali, en Libye et en Syrie , explique-t-elle, tout en rappelant que les groupes paramilitaires sont interdits par la Constitution en Russie.

La grande question qui persiste, selon elle, est à savoir qu’il adviendra de ces hommes si le groupe Wagner est éradiqué ou si son chef est assassiné, ce qui n’est pas improbable comme scénario . Il pourrait y avoir un tremblement de terre au niveau géopolitique , dit encore Mme Campana.

Vladimir Poutine, président russe Photo : Reuters / SPUTNIK

Emmanuelle Rousseau se questionne quant à elle sur le sort de ces paramilitaires une fois arrivés au Bélarus, où leur chef est censé s’exiler. Dans un court discours lundi, le président russe a proposé aux troupes de Wagner trois scénarios: rejoindre l’armée, partir au Bélarus ou rentrer chez eux.

Quel va être leur statut au Bélarus? Que vont-ils pouvoir faire là-bas? Restent-ils des combattants ou bien deviennent-ils des exilés? , se demande Mme Rousseau. Ce n’est pas encore clair.