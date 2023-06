Plusieurs indicateurs d’une fermeture imminente de la radio CFAI à Edmundston

Lundi matin, tous les auditeurs ont entendu une programmation totalement inhabituelle : uniquement musicale suivie d'un silence.

À l’intérieur du bureau, seuls deux bénévoles et une animatrice étaient présents à ce moment, une situation hors du commun.

L'animatrice Olivia Nkufulu, fidèle à son poste, le 26 juin 2023. Photo : Radio-Canada

J’ai allumé la radio, puis là j’avais vu qu’il n’y a plus rien dans la programmation , raconte Olivia Nkufulu, qui est la seule animatrice à l’horaire pour le reste de la semaine.

De plus en plus bizarre, un agent d’immeubles se présente sur place en matinée pour prendre des photos du bâtiment.

Un week-end marqué d'incertitudes

Pour sa part, l’animateur bénévole de l’émission à succès Le Country avec Ti-Claude était venu animer son émission samedi soir comme d’habitude avant que le directeur ne lui fasse une annonce hors de l’ordinaire.

Ils m’ont dit que j’étais le seul employé qui allait continuer à travailler ici. Et puis là, je n’ai plus de réponses de personne , relate Claude Bossé.

Claude Bossé (à gauche) et Bernard C. Cormier (à droite), dans les bureaux de la CFAI, le 26 juin 2023. Photo : Radio-Canada

Cette absence de réponse inquiète aussi ceux qui font encore partie de la radio CFAI, comme le bénévole Bernard C. Cormier. Vendredi, il a animé son émission, comme d’habitude.

J’ai terminé l’émission avec, comme, un sign off qui dit que ça va être de nouveau le vendredi qui vient, mais maybe, on ne sait pas , a-t-il hésité.

CFAI au cœur de la tempête

Ces situations inaccoutumées arrivent au même moment où la radio communautaire d’Edmundston est au milieu de nombre tourmentes.

À la fin mai, cinq employés salariés ont été mis à la porte de la station.

Dans son plus récent communiqué émis le 6 juin, on apprenait alors que des difficultés financières pourraient possiblement provoquer une fermeture imminente de la radio.

L’annonce a poussé des membres de la communauté à lancer une pétition quelques jours plus tard pour, entre autres, réclamer plus de transparence des dirigeants de la radio.

Puis, le 16 juin, en pleine journée de radiothon pour renflouer les coffres de la station, le directeur général Léonard Odier, a claqué la porte.

Il a pointé le doigt vers les administrations précédentes de la station ainsi que l’ ARCANB comme responsable des défis financiers en cours.

Une réunion publique toujours à l’horaire

Les dirigeants de la radio sont restés loin des micros depuis le 6 juin. Encore lundi, aucun d’entre eux n’a accepté d’accorder une entrevue à Radio-Canada.

Les informations concernant le conseil d’administration ont complètement disparu de la page Internet de la radio. Photo : Radio-Canada

Mais, l’un d’entre eux, impliqué dans les efforts de relance avec l’ ARCANB, explique par écrit qu’une réunion publique doit avoir lieu jeudi à 18 h 30 dans les locaux de CFAI.

Un plan de redressement doit y être présenté et la population pourra donner son avis , peut-on lire sur la note.

Selon lui, c’est le conseil d’administration de la radio qui organise cette réunion publique.

D’après le reportage de Frédéric Cammarano