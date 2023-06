Un possible cyclone est apparu sur un écran radar en Outaouais et de la rotation dans les nuages a été observée dans les Laurentides, mais plus d'analyses seront nécessaires avant de pouvoir parler de tornades.

Les conditions étaient propices à la formation d'orages violents lundi dans le sud-ouest du Québec avec du temps chaud et humide. Le tout a été renforcé par la présence d'éclaircies en début de journée.

En fin d'après-midi, au nord-est de Gatineau, la signature d'un possible cyclone qui aurait pu donner lieu à la formation d'une tornade est apparue sur un écran radar. Deux alertes à la tornade ont donc été lancées peu après 16 h pour les secteurs de Gatineau et de la rivière du Lièvre avant d'être annulées une heure plus tard.

En début de soirée lundi, le météorologue d'Environnement Canada Frédéric Dubuis ne pouvait ni confirmer ni infirmer qu'une tornade avait bel et bien eu lieu dans ce secteur, mais le phénomène sera assurément évalué par des experts au cours des prochaines heures.

L'agence fédérale doit d'abord recevoir des informations de ses observateurs spécialistes répartis un peu partout au pays pour se faire une première idée. Elle va aussi parcourir les réseaux sociaux pour trouver des images ou des vidéos captées par le public. Si cela s'avère nécessaire, des météorologues se déplaceront sur le terrain pour rendre un verdict sur la présence d'une tornade.

Près de Mirabel

C'est d'ailleurs une information d'un observateur qui va mener à une autre enquête des météorologues d'Environnement Canada, cette fois-ci dans les Laurentides, près de Mirabel.

« Dans ce secteur, un observateur nous a rapporté un nuage en entonnoir. Ça, c'est la prémisse d'une tornade. C'est ce qui prouve qu'il y a eu de la rotation dans un nuage, un élément essentiel à la formation d'une tornade. » — Une citation de Frédéric Dubuis, météorologue à Environnement Canada

Pour ce deuxième cas de figure, les analyses viseront à confirmer si la rotation s'est prolongée jusqu'au sol : si oui, on pourra parler d'une tornade; sinon, on en restera au stade du nuage en entonnoir.

Tornade ou pas, ces deux orages ont laissé de grosses quantités de pluie sur leur passage. Des données officielles doivent encore être compilées par Environnement Canada, mais un observateur professionnel a mesuré 74 mm de pluie à Mirabel, a mentionné M. Dubuis.

On a aussi reçu des informations comme quoi il y a eu de la grêle qui a atteint jusqu'à 2 cm [de diamètre] à Vaudreuil, à l'ouest de Montréal, et de la pluie forte qui a accompagné les orages à Gatineau , a ajouté le météorologue.

Les conditions seront de nouveau propices à la formation d'orages violents mardi dans le sud du Québec, selon Environnement Canada.