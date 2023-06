Le projet de rénovation Lansdowne 2.0 fait à nouveau l’objet de critiques. Dans une lettre acheminée au maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, cinq acteurs du domaine de la finance et du droit dans la région remettent en question l’aspect financier du projet et demandent à la Ville de faire preuve de plus de transparence.

L'ancien greffier du Conseil privé du Canada Michael Wernick compte parmi les signataires de cette lettre. Comme résident d’Ottawa depuis plus de 40 ans, il y a beaucoup d’aspects de ce projet qui me troublent, y compris la taille des tours et l’impact sur la circulation , a-t-il expliqué dans une entrevue accordée à l’émission Sur le vif lundi après-midi.

Le projet Lansdowne 2.0 prévoit notamment la construction d'un nouvel aréna et de tribunes de stade de la Place TD plus abruptes, surmontées de trois tours d'habitation de 29, 34 et 40 étages. Au lieu d'un aréna de hockey en dessous, il y aurait des magasins, 740 nouvelles places de stationnement réservées à des unités résidentielles et potentiellement une salle de spectacle plus petite.

C’est une grande décision. Il y a beaucoup de dollars impliqués, plus de 300 millions minimum , rappelle M. Wernick. C’est le temps de prendre du recul et de répondre à toutes ces préoccupations.

L'ancien greffier du Conseil privé du Canada Michael Wernick compte parmi les signataires de la lettre envoyée au maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Michael Wernick trouve très optimistes les estimations de coût, les projections de revenu et les scénarios avancés par la Ville ainsi que par l'Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG).

À ses yeux, il manque de clarté dans les chiffres et il est d’intérêt public que les contribuables soient mis au courant des tenants et aboutissants de projet d'un point de vue financier.

« Je pense que le conseil municipal doit poser plus de questions avant de prendre une décision finale. » — Une citation de Michael Wernick, signataire de la lettre

Consultations et transparence

La vice-présidente de l’Association communautaire du Glebe, June Creelman, est du même avis. C’est un projet très très dispendieux, ça va coûter [cher] aux contribuables , rappelle-t-elle. Comment [...] les citoyens peuvent[-ils] se faire un point de vue informé sans qu'il y ait de transparence sur le volet financier?

Mme Creelman souhaite qu’une consultation publique plus robuste soit organisée afin de permettre aux résidents de l’ensemble de la ville d'émettre leur point de vue.

Selon elle, d'autres options à l’emplacement choisi pour ce projet devraient également être prises en considération. Il s'agit d'une place publique, de terrains publics et d'édifices publics , martèle-t-elle. Pourquoi accepter une proposition d’une entreprise privée sans avoir aucune discussion [pour voir] s’il y a peut-être d’autres façons de réaliser ce projet?

Si on est en train de construire un nouvel aréna qui va coûter [près de] 200 millions aux contribuables, les gens se posent la question suivante : est-ce que c’est le meilleur endroit? poursuit-elle.

Visite guidée pour parler du projet

Le conseiller municipal du quartier Capitale, Shawn Menard, a d’ailleurs organisé une visite guidée au parc Lansdowne lundi matin pour accentuer la pression sur la Ville dans ce dossier. Il souhaite que le projet Lansdowne 2.0 soit revu.

L'élu maintient que la majorité des citoyens qu’il a consultés ne sont pas en faveur du projet de rénovation.

Le conseiller municipal du quartier Capitale, Shawn Menard. Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico

J'aime venir ici et les gens aiment venir au parc Lansdowne , a-t-il lancé lors de la visite. Cependant, pour que le projet fonctionne, il faut obtenir l'opinion des gens. On ne peut pas aller de l'avant avec une proposition sans consultation.

Plusieurs aspects du projet préoccupent le conseiller, notamment la planification des transports et la perte d’espaces verts. Les besoins en logements abordables doivent être davantage pris en considération, selon lui.

Après avoir vu la proposition de 332 millions de dollars, avec des dettes de 200 millions et plus de 500 millions à rembourser sur 40 ans, les résidents de la ville sont attentifs , estime le conseiller municipal. Il s'agit de leur argent.

Entre les mains de la Ville

Janice Berresi, vice-présidente de la marque et de l’impact de l’ OSEG ainsi que directrice générale de la fondation de l’ OSEG , rappelle pour sa part que l’ OSEG a répondu à la demande unanime du conseil municipal .

Il nous a demandé de présenter une proposition qui permettrait de réparer les installations vieillissantes qui appartiennent à la Ville et c'est ce que nous avons fait , ajoute-t-elle.

Janice Berresi, vice-présidente de la marque et de l’impact de l’OSEG ainsi que directrice générale de la fondation de l’OSEG Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico

Mme Berresi pense également que l'apport de la communauté et la participation des citoyens sont importants .

Il revient maintenant à la Municipalité de décider de la suite des choses, explique-t-elle. Si la Ville décide qu'elle veut moins de densité à cet endroit, plus de logements abordables, alors nous travaillerons avec nos partenaires pour y parvenir.

Un porte-parole du bureau du maire d’Ottawa a confirmé que le maire Mark Sutcliffe a bien reçu la lettre envoyée par les cinq signataires mais qu'il n'a pas encore eu l'occasion de l'examiner correctement et encore moins de la commenter .

Avec les informations de Rosalie Sinclair