Une arme à feu imprimée en 3D et des pièces détachées saisies à Calgary

Les enquêteurs chargés de la lutte contre le trafic d'armes ont établi un lien entre plusieurs personnes et la fabrication illégale d'armes à feu. Le service de police de Calgary a précisé que les perquisitions ont été effectuées mardi dernier dans trois résidences de Calgary et dans une résidence de Langdon, une ville voisine.

Les agents ont trouvé une arme à feu imprimée en 3D et entièrement assemblée, ainsi que sept récepteurs imprimés en 3D, la partie de l'arme à feu qui abrite les mécanismes d'action internes sur lesquels le canon et la crosse sont fixés.

Les agents ont également saisi cinq fusils, trois fusils de type airsoft, plusieurs cartouches et types de munitions, trois imprimantes 3D et du filament, ainsi que 1,3 kilogramme de cocaïne dans les maisons. Jusqu'à présent, aucune accusation n'a été portée dans le cadre de ces perquisitions, mais l'enquête se poursuit.

Hausse des armes en 3D dans la ville

Au cours de l'année dernière, les armes imprimées en 3D sont devenues plus courantes à Calgary, a souligné le sergent d'état-major Ben Lawson. Nous nous efforçons constamment d'identifier les personnes impliquées dans la fabrication illégale d'armes à feu et de les tenir responsables , a-t-il indiqué dans un communiqué.

Ces armes imprimées en 3D sont souvent appelées armes fantômes , car elles sont assemblées par des particuliers sans numéro de série; elles sont donc intraçables.

Coup de main des collègues du Québec

Les saisies effectuées à Calgary la semaine dernière sont le résultat d'une opération menée par une équipe québécoise spécialisée dans le trafic d'armes, l'Équipe intégrée de lutte contre le trafic d'armes (EILTA).

Le groupe a identifié plusieurs personnes dans la région de Calgary qui seraient liées à la fabrication d'armes à feu imprimées en 3D. La police de Calgary a utilisé ces informations pour lancer sa propre enquête.