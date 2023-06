Éclosion de coqueluche dans le sud du Manitoba

Selon un communiqué de presse publié par le gouvernement du Manitoba lundi, 154 cas confirmés ou probables de cette maladie hautement contagieuse ont été recensés au Manitoba vendredi.

Un total de 152 cas ont été rapporté dans les régions du centre-sud et du sud-est de la province, couverte par Santé Sud.

Plus de la moitié de ces cas, soit 80 d'entre eux, concernent des enfants âgés de 1 à 9 ans. Les autres se répartissent entre des nourrissons de 1 an ou moins (30 cas), des enfants de 10 à 19 ans (24 cas) et des adultes (20 cas).

Si la maladie peut toucher des personnes de tous âges, les nourrissons de 1 an ou moins sont les plus à risque de complications graves pouvant causer la mort, comme des périodes d'arrêt respiratoire, une pneumonie, des convulsions, un gonflement du cerveau.

Les femmes enceintes à leur troisième trimestre de grossesse courent aussi un plus grand risque de complications, selon la province.

Aucun décès lié à la maladie n'a été signalé pour l'instant.

Le nombre de cas signalés varie d'une année à l'autre et atteint généralement un pic tous les deux à cinq ans, selon la province. Une éclosion peut être déclarée lorsque le nombre de cas signalés dans une zone est plus élevé que prévu au cours d'une période donnée.

La coqueluche est causée par une bactérie et se propage généralement par les gouttelettes respiratoires présentes dans l'air à la suite d'une toux ou d'un éternuement. C'est au cours des premiers stades de la maladie qu'elle est la plus contagieuse, selon le communiqué de la province.

Les symptômes ressemblent d'abord à ceux d'un rhume et apparaissent généralement 7 à 10 jours après l'exposition.

D'après le communiqué, la coqueluche commence souvent par une légère fièvre, un écoulement nasal et une toux, et peut entraîner de graves quintes de toux qui durent de 1 à 10 semaines.

Ces quintes peuvent entraîner des difficultés respiratoires, des étouffements et des vomissements. Les nourrissons peuvent également avoir des difficultés à s'alimenter.

La province encourage la vaccination

Dans une lettre envoyée à plusieurs établissements de santé en mars, Santé Manitoba note avoir répertorié des cas de coqueluche dans la région sanitaire de Santé sud, en raison de la baisse des taux de vaccination chez les nourrissons.

La province soutient que la vaccination est le meilleur moyen de prévenir la coqueluche, de réduire le risque de symptômes graves et d'aider à limiter la propagation de la maladie.

Le gouvernement provincial fait savoir que Santé Manitoba a envoyé des lettres de suivi au début du mois aux parents et aux soignants des enfants nés en 2019, 2020 et 2021 qui pourraient avoir manqué les vaccins infantiles de routine en raison de la pandémie qui a eu un impact sur les suivis médicaux.

Santé Sud tente actuellement d'établir des liens avec ces familles pour encourager la vaccination chez les enfants.

Au cours des derniers mois, de nombreux cas de coqueluches ont aussi été recensés dans le sud de l'Ontario et en Alberta.