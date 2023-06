Quatre feux de forêt sont toujours non maîtrisés au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Quatre feux de forêt sont non maîtrisés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur un total de 19 incendies actifs. Selon la carte de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), ces incendies se situent à la limite de la région, près du lac Mistassini et Chibougamau.

À la fin de la semaine dernière, seulement deux d'entre eux étaient non maîtrisés. Au total, trois feux de forêt sont contenus et 12 sont contenus.

Le plus problématique demeure néanmoins celui qui se trouve le plus à proximité de la communauté crie de Mistissini, au sud-est de celle-ci. Le feu 379, qui est d’une superficie de près de 60 000 hectares, se situe à une trentaine de kilomètres.

Un autre, qui se situe à une soixantaine de kilomètres à l’est de la communauté, est d’une superficie de plus de 20 000 hectares.

De son côté, la Ville de Chibougamau n'a pas l’intention de procéder à des évacuations pour l’instant. Les quatre brasiers toujours non maîtrisés se situent à plus de 60 kilomètres. De la pluie est annoncée dès mardi.

C'est sûr que ça ne sera pas suffisant pour éteindre les feux, mais au moins, ça va donner une accalmie, puis ça va donner une chance aux sapeurs-pompiers de combattre plus efficacement le feu. Puis ça va enlever un peu de fumée et permettre les vols avec les CL-215. Ça devrait nous donner une chance pour mieux combattre les feux. Même chose du côté de Lebel-sur-Quévillon à deux heures et demie d’ici , a indiqué la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, au micro de Place publique.

Pour ce secteur du Nord-du-Québec, le feu 334 demeure le plus imposant avec une superficie affectée de 1860 km2.

Le point sur la situation des feux de forêt à Chibougamau ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Place publique Le point sur la situation des feux de forêt à Chibougamau. Contenu audio de 9 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 9 minutes

1000 évacués à Saguenay

Du côté de Saguenay, ce sont plus de 1000 évacués de Mistissini et d’Oujé-Bougoumou qui utilisent les infrastructures offertes par la Ville, soit aux édifices Kénogami et Jonquière de l'École secondaire des Bâtisseurs. Rappelons que la totalité de la communauté crie de Mistissini a été évacuée jeudi dernier. Plusieurs résidents ont été dirigés vers Saguenay.

Samedi dernier, un ordre d’évacuation à Oujé-Bougoumou a été donné pour les personnes vulnérables de la communautée crie. Les autorités ignorent quand ils pourront réintégrer leur domicile.

Dimanche, la communauté atikamekw d'Opitciwan, qui avait évacué ses personnes vulnérables il y a une dizaine de jours, a annoncé qu’elles pourraient revenir dès mardi. Environ 150 personnes se trouvent à Saguenay.

La Ville se dit prête à accueillir d’autres évacués si c’est nécessaire.

Il y a de l'hébergement, de la nourriture, il y a du soutien psychologique, il y a le centre Mamik qui est sur place, la Croix-Rouge, Centraide , a fait valoir le porte-parole de Saguenay, Dominic Arseneau.

Les évacués de Mistissini seront hébergés à l'École secondaire des Bâtisseurs - Édifice Kénogami, dans l'arrondissement de Jonquière. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Les combats se poursuivent à Mistissini

Encore 80 personnes sont restées sur place à Mistissini, dont le chef Michael Petawabano. Ils travaillent actuellement à couper des arbres à deux endroits le long de la route d'accès à la communauté pour empêcher le feu de traverser la route.

En rentrant dans la communauté, avec le sens du vent, puis où on pense que le feu va rentrer si jamais ça arrive, on met des gicleurs autour de la communauté. Puis on a utilisé, pour avoir de l'eau, on a utilisé des piscines, pour mettre de l'eau dedans. On avait des piscines qu'on a sorties de notre magasin, on en a, je pense, six qu'on avait remplies d'eau, pour protéger notre communauté , a expliqué le chef Petawabano en entrevue à Radio-Canada.

Une vue aérienne de Mistissini. Photo : La Presse canadienne / MARTIN CHIASSON

Un camion-citerne de 50 000 litres en provenance de Chibougamau a aussi été réquisitionné pour arroser aux abords de la route d'accès.

Amélioration de la qualité de l’air

Au cours de la journée de lundi, la qualité de l’air s’est améliorée au Saguenay. En revanche, elle demeure mauvaise au Lac-Saint-Jean. Environnement Canada prévoit néanmoins que cette dernière atteigne le niveau d’acceptable dès mardi soir.

Selon les prévisions disponibles sur la plateforme Firesmoke.ca, la région devrait être libérée de la fumée lundi soir. Toutefois, elle pourrait se rabattre à nouveau au-dessus du Saguenay-Lac-Saint-Jean dès mercredi. Selon Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada, il faut toutefois prendre en considération que l’état du feu pourrait évoluer, ce qui influencera la densité et la direction de la fumée.

La plage de Vauvert, au Lac-Saint-Jean, était pratiquement déserte dimanche. Le smog était omniprésent. (Photo d'archives.) Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

D'un point de vue météorologique, les vents vont tourner mercredi. Ils vont venir de l'ouest. Théoriquement, ça pourrait ramener de la fumée sur le secteur. Mais avant de se prononcer, c'est important de prendre en considération les feux en tant que tels, parce que tout ça, c'est dynamique. Tout ça, ça va évoluer parce qu'il va tomber de la pluie sur ces secteurs-là , a-t-il indiqué.

Avec les informations d’Alexis Desnoyers-Muckle, Pascal Girard, Michel Gaudreau et Catherine Doucet