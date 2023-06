La direction du FEQ inquiète d’une possible grève du RTC

À quelques jours du début du Festival d’été de Québec (FEQ) et d’une possible grève des chauffeurs d’autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC), la direction du festival se dit préoccupée par les inconvénients que pourrait entraîner un tel conflit de travail sur les festivaliers.

Entre 17 000 et 20 000 personnes utilisent le transport collectif chaque soir pendant le FEQ , selon la direction de l’événement. L’arrêt des services de transport collectif serait donc fatal pour l’événement qui doit avoir lieu du 6 au 16 juillet prochain.

Ça va être une situation qui sera plus difficile. Les gens vont agir en conséquence. Nous, on va aligner nos communications pour aider les gens à se déplacer, dans les conditions les plus favorables possibles , explique le président-directeur général de BLEUFEU, l’organisation qui pilote le festival, Nicolas Racine.

Même si l’organisation aimerait bien limiter les impacts sur ses clients, il n’en demeure pas moins que les solutions sont limitées. « Ce serait irréaliste d’imaginer que l’organisation du FEQ pourrait créer un réseau de transport en commun pour l’événement. Ça va représenter un défi pour nous dans l’éventualité où il y a une grève », avoue Nicolas Racine.

Le président-directeur général du Festival d'été de Québec, Nicolas Racine Photo : Radio-Canada / Alexane Drolet

On espère évidemment que les parties s’entendent et que nos festivaliers n’aient pas à subir d’impacts. Le transport en commun fait partie d’une expérience qui est agréable pour les festivaliers , ajoute-t-il.

Les négociations piétinent actuellement à la table des négociations entre le syndicat des chauffeurs et le RTC . Si une entente de principe n’est pas trouvée d’ici la fin de la semaine, une grève pourrait être déclenchée dès samedi, et ce, jusqu’au 16 juillet.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc