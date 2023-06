Droits LGBTQ+ : les écoles francophones du sud du N.-B. auront leur propre politique

L'application de la nouvelle politique 713 sur les droits des élèves de la communauté LGBTQ+ au Nouveau-Brunswick cause « un grand inconfort » au sein du conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud, selon le président Michel Côté. Il annonce que le conseil d’éducation (CED) développe sa propre politique sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Dans une déclaration, lundi, le président du plus important CED francophone de la province dit craindre que l’application de la nouvelle politique 713 mette en péril la santé et la sécurité de membres de la communauté scolaire .

Des changements apportés ce mois-ci à la politique 713 font en sorte, entre autres, que les élèves de moins de 16 ans qui s’identifient comme transgenres ou non-binaires devront obtenir le consentement de leurs parents pour que le personnel de l’école utilise le prénom ou le pronom de leur choix.

Cette politique crée un malaise depuis le début [du processus de révision]. Dans notre dernière rencontre, on en a discuté et on a décidé de faire notre propre politique , explique Michel Côté en entrevue à Radio-Canada Acadie.

On s’est dit qu’on allait garder un droit de gestion pour assurer la sécurité des jeunes , explique-t-il.

On va continuer comme avant , dit Michel Côté

La nouvelle politique du District scolaire francophone Sud stipule que le personnel scolaire consultera l’élève transgenre ou non binaire afin de connaître le prénom et le pronom qu’il préfère. Ils seront ensuite utilisés de manière cohérente, selon les demandes de l’élève.

Cette politique assure aussi que les élèves pourront participer à des activités scolaires et extrascolaires sûres et accueillantes, en conformité avec leur identité de genre.

Cette façon de faire s’appliquera à tous les élèves, peu importe leur âge, et entrera en vigueur à l’automne prochain.

Le président du conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud, Michel Côté (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Questionné pour savoir si le district scolaire allait ignorer la consigne du ministère de l’Éducation concernant l’obligation d’informer les parents, Michel Côté répond que le but est de continuer comme on le fait depuis des années .

Par la suite, on va approfondir pour probablement aller plus loin , ajoute-t-il, en soulignant une fois de plus que la sécurité des jeunes est la priorité.

La semaine dernière, le conseil d’éducation anglophone de l’Est a voté à l’unanimité pour renforcer sa politique sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les écoles.