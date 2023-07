Ouverture à Vancouver du premier musée consacré à l’histoire des Sino-Canadiens

Le musée consacré à l’histoire et au patrimoine des Canadiens et Canadiennes d'origine chinoise, première institution muséale du genre au Canada, ouvre ses portes samedi dans le quartier chinois de Vancouver.

L’ouverture et son exposition inaugurale soulignent l’anniversaire de la Loi de l’immigration chinoise, adoptée le 1er juillet 1923, pour mettre fin à l’immigration chinoise au pays. Cette loi discriminatoire a perduré pendant 24 ans.

Un siècle plus tard, la commissaire d’exposition Catherine Clement, dont la famille a subi les effets de cette loi, a mis sur pied une exposition intitulée The Paper Trail to the 1923 Chinese Exclusion Act.

Cette dernière raconte l'expérience des Canadiens et Canadiennes d'origine chinoise confrontés à la loi sur l’exclusion des Chinois. Il faut interdire complètement l'accès aux Orientaux pour sauver la Colombie-Britannique pour la race blanche , lit la commissaire d’exposition dans une Une du journal Victoria Daily Times datée de novembre 1922.

La tribune, un exemple parmi d’autres, vient rendre compte du racisme généralisé et des politiques antichinoises de l'époque.

Un devoir de mémoire

Catherine Clement a construit l'exposition de manière à se souvenir et [à] rendre hommage à une génération de personnes qui ont contribué à la construction de ce pays, mais qui ont surtout jeté les bases pour les générations suivantes .

La directrice générale du musée, Melissa Karmen Lee, souligne la portée nationale de l'institution, bien qu'elle se situe à Vancouver. Le musée abrite en effet des pièces qui racontent l’histoire des communautés sino-canadiennes de Toronto ou de Montréal.

Le musée a élu domicile dans le plus vieux bâtiment du quartier chinois, Wing Sang, construit en 1889, par l’homme d'affaires Yip Sang, au 51 rue Pender.

Ses descendants ont vécu ensuite à cet endroit, notamment Mel Yip, petit-fils de l’homme d'affaires. L’octogénaire a passé son enfance dans la bâtisse; il indique que le nom signifie éternel en chinois.

Il considère que c’est le lieu parfait pour un musée. Tous les défis que les premiers Chinois ont dû relever pour être acceptés [...] je pense que c'est une bonne chose pour les générations futures de l'apprendre , dit-il.

Plus de 53 millions de dollars ont été investis par les gouvernements provincial et fédéral pour permettre à ce musée de voir le jour.

Avec des informations de Renee Filippone