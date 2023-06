Yannick Buteau dort dans une tente qui prend l’eau depuis un mois et demi. Son campement est complètement désorganisé. Ses vêtements détrempés jonchent le sol. Une bâche qui devait sans doute lui permettre de s’abriter de la pluie ne tient plus. Malgré la précarité de son installation, il considère qu’ici au moins j’ai la paix , souligne-t-il.

Le logement dans lequel vivait Yannick était supervisé par le Centre Roland-Bertrand. Il a besoin d’un minimum d’encadrement pour s’organiser et gérer ses finances. Il vit avec un problème de santé mentale. Je l’ai pas le 900 $ pour un 1 et demi. Je n’ai pas cet argent-là, moi. Il faut déjà que je vive et que je nourrisse les quatre chats qu’il me reste.

Il affirme qu’il gardait 13 chats chez lui. L’un d’eux rôde autour de sa tente.

Le campement de Yannick Buteau Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Durant la journée, il fréquente le centre de jour du TRàSH qui soutient les personnes en situation d’itinérance à Shawinigan.

L’une des intervenantes, Isabelle Pelletier, remarque que les personnes comme Yannick sont de plus en plus nombreuses. Le centre leur offre divers services. « Ils peuvent venir ici pour prendre leur douche. Ils ont accès à une salle de lavage et au téléphone. Ils reçoivent aussi le soutien des intervenants », explique-t-elle.

Au centre de jour, Yannick nous présente René Poirier. Ils habitaient tous deux dans le même immeuble. René lui a subi d’importantes brûlures aux bras lors de l’incendie. Il a été hospitalisé trois semaines, dit-il au Centre des grands brûlés à Montréal.

Ce qu'il reste de l'immeuble à logements qui a été détruit par les flammes le 6 mai 2023, sur l'avenue St-Marc, à Shawinigan. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

À son retour à Shawinigan, il n’avait nulle part où aller. Je vis un peu partout. Un moment donné, je suis allé au refuge au Hamac, mais ils m’ont montré le chemin de la sortie, car j’ai eu quelques petits incidents , avoue-t-il, conscient de son caractère parfois bouillant.

Maintenant, il se cherche activement un loyer.

René Poirier a subi d’importantes brûlures aux bras lors de l’incendie. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Yannick et René font partie de la trentaine de personnes vivant seules à Shawinigan qui sont à risque de se retrouver sans logements au passage du 1er juillet. Le taux d’inoccupation est à 0,7 %. Même dans une petite ville comme Shawinigan, l’itinérance et l’itinérance cachée prennent de l’importance. Le TRàSH embauche maintenant six travailleurs de rue pour répondre aux besoins.

Yannick, lui, peut compter sur les jours d’été pour rendre plus soutenable son séjour en forêt, mais une solution devra émerger pour lui lorsque la belle saison sera passée.