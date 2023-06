La Saskatchewan à la recherche de camionneurs met tout en œuvre

À l’instar d’autres provinces canadiennes, la Saskatchewan doit redoubler d'efforts pour recruter des camionneurs en raison de la pénurie de travailleurs, et dans cette quête une entreprise de Saskatoon fait même appel à l'intelligence artificielle.

La Saskatchewan ne fait pas exception quant à la pénurie de main-d'oeuvre en transport qui sévit au pays.

Selon les plus récentes statistiques au pays, la Saskatchewan se retrouve en quatrième position derrière le Manitoba, l'Alberta et la Colombie-Britannique, concernant le besoin de camionneurs par habitant.

Pour pallier ce manque, NRT Northern Resource Trucking, à Saskatoon, a adapté sa méthode de recrutement en faisant affaire avec une compagnie d’intelligence artificielle, qui travaille avec les algorithmes et ainsi peut diffuser de la publicité des profils qui sont intéressés par le transport.

Le président de NRT à Saskatoon, Dave McIlnoy. Photo : Radio-Canada / Travis Reddaway

« Nous recevons un rapport de leur part chaque semaine et nous recherchons ces contacts, ce qui nous permet d'obtenir de bien meilleurs résultats. Nous avons probablement embauché vingt-cinq personnes depuis le début de l'année. » — Une citation de DAVE McIlnoy, président, NRT Northern Resource Trucking

Le président de NRT ajoute que la pénurie de chauffeurs en Saskatchewan pourrait aussi s’expliquer en raison de l’exportation grandissante des matières premières de la province: Les engrais sont en demande, la guerre en Ukraine a entraîné une augmentation des exportations d'engrais de la Saskatchewan, le carburant est un problème énorme, les prix de l'uranium sont élevés, les demandes d'électricité viennent du monde entier. Nous essayons tous de répondre à la demande, explique-t-il.

Il espère que les conditions de travail dans l’industrie vont changer, par exemple en payant les chauffeurs lors de leur temps d’attente entre les livraisons et en leur offrant un meilleur équilibre travail/famille.

Selon Laurent Pennacchio, instructeur de poids lourds et camionneur à Regina, la province n’est pas assez représentée à l’international pour embaucher plus de camionneurs et il faudrait aussi attirer des jeunes de la nouvelle génération dans l’industrie :

« Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui veulent faire le transport parce c’est des longues heures, c’est entre douze et quatorze, voire quinze heures par jour sur la route, ou à attendre, parce que parfois vous attendez…ça n'attire pas non plus la jeunesse saskatchewanaise, je dirais. » — Une citation de Laurent Pennachio, instructeur de poids lourds et camionneur

Le camionneur de Regina, Laurent Pennacchio s'oppose à la taxe carbone de Justin Trudeau. Photo : Radio-Canada

Affiner les stratégies

L’Association de transport de la Saskatchewan, la Saskatchewan Trucking Association, garde espoir en vue de recruter la relève:

Nous avons défini une stratégie, nous nous rendons dans la communauté et nous participons à différents événements dans les écoles secondaires, à des journées scolaires, à des salons de l'emploi , indique la directrice générale de la Saskatchewan Trucking Association, Susan Ewart.

Nous faisons la promotion des possibilités que le camionnage peut offrir dans notre province.

La directrice générale de la Saskatchewan Trucking Association, Susan Ewart, garde espoir pour le recurtement de la relève dans le domaine du camionnage. Photo : Radio-Canada / Geneviève Patterson

Autre méthode de recrutement: le référencement d’un nouvel employé par des camionneurs déjà en poste : les chauffeurs qui travaillent déjà avec nous nous aident s'ils connaissent de bons chauffeurs, explique Jasdeep Sohi, responsable du développement des affaires chez Dentro carriers, à Regina.

En Saskatchewan, le salaire moyen d’un camionneur est de 25 $ de l’heure. C’est un peu plus que la Manitoba, mais moins que la Colombie-Britannique ou l’Alberta, qui est la province de l’ouest offrant le salaire moyen le plus élevé dans l’ouest du pays.

Pour le premier trimestre de l'année, 755 postes de camionneurs dans l’industrie du transport étaient à pourvoir en Saskatchewan. C’est 425 de plus qu’en 2020.

Selon le dernier recensement canadien, en 2021, la province compte un peu plus de 12 500 chauffeurs de camions de transport.