Début des funérailles des victimes de l’accident de Carberry, au Manitoba

Lundi matin, la famille et les proches de l'une des victimes, Donna Showdra, se sont rassemblés pour honorer sa mémoire lors d'une cérémonie privée, mais diffusée publiquement.

La petite-fille de Mme Showdra, Cortney Prytula, a raconté des souvenirs de sa baba , sa grand-mère, une femme pleine d'empathie, mais ferme .

Photo : Gracieuseté : Gendarmerie royale du Canada

Le jour de l'accident qui a fait 16 morts et 9 blessés, la femme de 79 ans participait à une sortie pour la première fois depuis des mois, car elle était toujours en rémission d'une blessure subie lors d'un accident survenu l'été précédent.

Elle était forte et déterminée à surmonter tous les défis liés à cet accident. [...] Baba était fière et décidée à retrouver son indépendance , raconte Cortney Prytula.

La Gendarmerie royale du Canada a dévoilé l'identité des victimes de l'accident de Carberry la semaine dernière, après quoi une cérémonie a été organisée en leur mémoire à Dauphin.

D'après Cortney Prytula, sa grand-mère aimait jardiner, cuisiner et s'occuper des autres. Elle aimait aussi voyager et se rendait régulièrement en Alaska, à Niagara Falls et en Alberta.

« Elle nous a prouvé que, face aux difficultés, il faut se concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire la famille. » — Une citation de Cortney Prytula, petite-fille de Donna Showdra

À la fin de son éloge funèbre, Cortney Prytula a également souligné le travail des premiers répondants qui ont offert leur soutien aux familles après l'accident.