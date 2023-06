Kimberley a été l'une des toutes premières, en quelque sorte en avance sur son temps, pour ce qui est d'impliquer la communauté , affirme Trevor Murdock, climatologue au Pacific Climate Impacts Consortium. Il a aidé la Municipalité à modéliser des scénarios climatiques futurs au milieu des années 2000.

Grâce à des subventions pour la planification climatique, la Municipalité a fait appel à des universitaires, à des experts en planification et à la province pour réfléchir de manière plus approfondie à de nombreux problèmes qui pourraient survenir et pour prendre des mesures à cet égard.

Une planification qui permet d’éviter le pire

Don McCormick, le maire de Kimberley, indique que la Municipalité l'a échappé belle en 2018, lorsqu'elle a été placée en alerte d'évacuation en raison des feux de forêt. Les habitants d'une zone à proximité avaient reçu l'ordre de quitter leur maison. Heureusement, il ne s'est rien passé. Ce que cela a fait, c'est inciter l'ensemble de la communauté à mettre en œuvre les mesures qui s'imposent.

« Nous sommes assez fiers des efforts que nous avons déployés. » — Une citation de Don McCormick, maire, Kimberley

Entourée de forêts, avec une rivière traversant plusieurs quartiers, Kimberley a imaginé à l'avance les incendies, les inondations, les accidents d'usines chimiques, les déversements d'eaux usées dans l’eau potable, les évacuations et même l'approvisionnement local en électricité, puisque la communauté héberge une importante centrale solaire.

La Platzl de Kimberley est l'un des rares centres-ville réservés aux piétons dans l'ouest du Canada. Un expert en planification des catastrophes climatiques a fait son éloge en tant que cheffe de file des petites municipalités en matière de préparation à des situations d'urgence multiples. Photo : Radio-Canada / Brendan Coulter

Un scénario choquant pour sensibiliser

Kimberley disposait de deux routes d'accès et de sortie qui auraient été coupées en 8 heures, en cas de vents dominants et de feux , explique Stephen Sheppard, directeur du collectif pour une planification paysagère avancée de l'Université de Colombie-Britannique (UBC).

Montrer ce scénario - visualiser ses impacts avant qu'ils ne se produisent - était crucial et choquant pour les gens, mais cela les a incités à adopter de nombreuses mesures , indique Stephen Sheppard.

Un modèle de 2010, qui projette les zones de Kimberley les plus exposées aux risques d'inondation, a été présenté aux dirigeants et aux résidents de la ville lors d'ateliers de planification. Photo : Fourni par UBC Collaborative for Advanced Landscape Planning

Ce travail de sensibilisation et de préparation aux événements climatiques se poursuit depuis près de 2a0 ns.

L'hiver dernier, Kimberley a dévoilé une vidéo destinée aux entreprises et aux promoteurs touristiques afin qu'ils se préparent aux catastrophes. La Municipalité distribue également des documents à l'hôtel de ville, et en ligne, qui comprennent des listes d'éléments à mettre dans un sac de survie en cas d’évacuation, des rappels sur la prise de médicaments et les papiers d'assurance et même des panneaux colorés à afficher dans les vitres pour demander de l'aide.

Kimberley, comme beaucoup de communautés, avait l'habitude d'attendre qu'un événement se produise et de se tourner vers la province , explique le maire, Don McCormick. Nous avons simplement intégré la planification des mesures d'urgence dans la planification régulière que nous effectuons au sein de la communauté.

Des ressources disponibles

Selon Stephen Sheppard, les catastrophes climatiques devraient être plus importantes et plus fréquentes, et le risque que plusieurs situations d'urgence se produisent en même temps, accru. Il espère que d'autres communautés de la Colombie-Britannique s'inspireront de Kimberley pour leur planification.

L'Union des municipalités de la Colombie-Britannique (UBCM) supervise un fonds de préparation aux urgences communautaires financé par la province, dont Kimberley a obtenu un financement. Cette dernière a également reçu par le passé des fonds du Columbia Basin Trust et de la Real Estate Foundation of BC pour ce travail.

La réduction des effets du changement climatique n'est pas une solution rapide ni bon marché, affirme le maire Don McCormick, mais il garde espoir. Les ressources sont là. Elles ne sont peut-être pas aussi importantes que nous le voudrions, mais il est vraiment important que les municipalités soient proactives.

Avec les informations de David P. Ball