Des activités à l’intérieur lundi pour plusieurs camps de jour de Saguenay

Les enfants sont donc restés à l'intérieur en cette journée d'ouverture des camps de jour, à Saguenay.

Pour la sécurité des enfants, on a priorisé l'intérieur pour leur sécurité et leur santé , a expliqué Francis Gagné, responsable des activités jeunesse et des camps d'été à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Ainsi, les activités des camps de jour de l' UQAC , de la Ville de Saguenay et du Patro de Jonquière ont été annulées. Et même si la qualité de l'air s'est améliorée au cours de la journée, les organisateurs n'ont voulu prendre aucun risque.

Les horaires à la base étaient majoritairement à l'extérieur pour certaines activités, comme le camp de tennis. [...] Donc on a dû réaménager notre horaire pour les accueillir à l'intérieur. Mais nos infrastructures le permettent , a poursuivi Francis Gagné.

On a tellement d'activités, de locaux, c'est facile pour nous de s'adapter et de faire du bricolage, des pièces de théâtre. On va s'adapter [...] Tous les matins, on valide ensemble avec toute l'équipe d'animation et de moniteurs quelle est la qualité de l'air et ce qu'on fait aujourd'hui , a dit de son côté Sophie Bouchard, directrice générale du Patro de Jonquière.

Pas de problèmes de main-d'oeuvre

Par ailleurs, les camps de Saguenay ne semblaient pas souffrir outre mesure du manque de personnel pour cette première journée de l'été.

Au Centre du lac Pouce, à Laterrière, l’endroit sera encore une fois très achalandé cet été.

Au niveau du personnel d'animation, on a réussi à atteindre nos besoins; on n’en a pas de trop et on espère ne pas avoir de mauvaises surprises cet été. Pour l'entretien et la cuisine, il y a un peu moins de personnel. On cherche encore de ce côté-là et on a des solutions alternatives en attendant , a affirmé Laval Dionne, directeur général du Centre du lac Pouce.

Laval Dionne est le directeur général du Centre du Lac Pouce, à Laterrière. Photo : Radio-Canada

Parce que des enfants à nourrir, il y en aura beaucoup cet été au Centre du lac Pouce, soit jusqu'à 250 par semaine pour les camps de jour en plus des inscriptions avec nuitées.

Depuis 2020, depuis la pandémie, c'est l’explosion au niveau des inscriptions (...) On est vraiment complet dans tous nos camps , s’est réjoui Laval Dionne.

Le phénomène est semblable dans les camps de la Ville, surtout chez les plus jeunes.

Ça varie de 60 à 100 % en fonction de la semaine, du lieu et du groupe d'âge, mais honnêtement, les 5-6 ans, les 7-8 ans, on parle beaucoup plus de 90 à 100 % d'occupation , a chiffré Dominic Arseneau, porte-parole de Saguenay.

Saguenay n'est pas affectée par la pénurie de main-d'oeuvre parce que plusieurs moniteurs sont de retour cette année. À l' UQAC , on a craint à un certain moment de manquer de ressources pour s'occuper des enfants.

On a eu quelques désistements entre le moment où on les a engagés et aujourd'hui, il y en a qui se sont blessés, on a dû retourner à la recherche, mais on a réussi à combler tous nos postes , a commenté Francis Gagné.

D’après un reportage de Roby St-Gelais