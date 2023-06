Le camp de jour de Sept-Îles accueillera, portes grandes ouvertes, chaque jeune en attente d’une place. Plus tôt en mai, les inscriptions s’étaient remplies en moins de 24 heures, formant ainsi une longue liste d’attente. La possibilité d’imposer une limite de places avait alors été évoquée.

Lundi, à une semaine de l’ouverture du camp, les 69 postes de moniteurs, de chefs d’équipe, de coordonnateurs et de techniciens en loisir sont comblés.

Notre équipe est complète. On va donner les services pour l'ensemble des citoyens qui ont inscrit leur enfant au camp de jour , confirme la superviseure des centres communautaires et des événements spéciaux pour le service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles, Cindy Hounsell.

Néanmoins, le service de garde demeure limité à 200 places, car les postes de surveillance sont plus difficiles à combler. C’est un poste avec des heures coupées matin et soir. C’est aussi un poste avec moins d’heures , explique Cindy Hounsell.

Selon elle, les 20 heures par semaine initialement offertes étaient peu alléchantes pour les étudiants. Les postes ont donc été bonifiés à 31 heures par semaine, mais la limite de 200 places est nécessaire pour respecter le ratio de moniteurs et de jeunes.

User d’ingéniosité

Le difficile recrutement d’étudiants moniteurs a forcé l’organisation du camp à revoir l’organisation des groupes de jeunes. Le respect du ratio de 15 enfants par animateur est une contrainte difficile à satisfaire.

On vient gonfler le groupe un tout petit peu. Ça nous a permis d'aller chercher plus de places, d'appeler les gens sur les listes d'attente. On est toujours dans le respect de la règle du ratio, mais on a de gros groupes , explique Mme Hounsell.

De jeunes moniteurs rencontrés au camp de jour se disent d’ailleurs impatients de débuter la saison estivale. Certains en sont à leur premier été, d’autres, des habitués qui reviennent au bercail.

Je suis revenu parce que j'ai beaucoup aimé la dynamique de l'équipe. J'ai beaucoup aimé qu'on travaille avec des enfants. On [tisse] des liens avec eux. C'est comme retomber en enfance parce qu'on peut s'amuser avec eux autres et avoir du plaisir tout l'été dehors , souligne Vincent Potvin.

J'ai décidé d'être animatrice cette année parce que je m'en vais en enseignement. Pour moi, c'était le début logique de ma carrière avec les enfants , ajoute Ariane Godin.

Vincent Potvin et Ariane Godin sont animateurs au camp de jour de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Jour de fumée et jour de pluie

Si les feux de forêt qui ravagent le Québec se poursuivent durant l’été, la qualité de l’air de la Côte-Nord pourrait bien en être affectée à nouveau.

À ce sujet, Cindy Hounsell indique que les activités extérieures du camp de jour seront déplacées à l’intérieur, comme c’est le cas pour lors des journées de pluie.

On va être à l'affût des recommandations. On va toujours y aller avec la sécurité des enfants , confirme-t-elle.