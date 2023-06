Un infirmier d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) privé non conventionné de Montréal fait l’objet d’accusations en vertu du Code criminel.

Francisco Ferna Abarca Mena a comparu lundi au palais de justice de Montréal.

Dix chefs d’accusation pèsent contre lui, notamment d’avoir engagé ou incité une personne ayant une déficience mentale ou physique, à le toucher ou se toucher, sans son consentement .

Quelques résidents auraient été victimes de ses actes. Certains faits reprochés remonteraient à janvier 2022.

Au CHSLD, une porte-parole de l’établissement explique que les faits reprochés concernent un infirmier de nuit ayant commis des actes inappropriés .

Le 5 juin dernier, la direction du CHSLD Angus a reçu une confidence d’une personne qui réside au CHSLD, indiquant qu’il y avait des actes inappropriés qui auraient été potentiellement commis par un infirmier travaillant la nuit [...] et sans tarder, la direction du CHSLD Angus a déposé une plainte à la police, à la Commissaire aux plaintes du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et à l’Ordre des infirmières et infirmières du Québec , ajoute-t-elle.

Selon les données de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), l'infirmier possède un permis d’exercice délivré en 2016, valide jusqu’en mars 2024.

Mention d’honneur en octobre 2022

Le CHSLD est un établissement privé intégré à la résidence pour personnes âgées Les Appartements du Square Angus.

Le CHSLD compte 49 lits répartis sur deux étages, et les résidents du CHSLD sont issus majoritairement de communautés religieuses, principalement de la communauté des Soeurs grises de Montréal, des sœurs de Miséricorde et du diocèse de Montréal.

L’établissement avait obtenu en octobre 2022 le renouvellement de son agrément par Agrément Canada avec une mention d’honneur .

L’établissement figure sur la liste des CHSLD privés qui doit être conventionnés par le ministère de la Santé du Québec en 2024.

Avec la collaboration de Tristan Champagne-Lessard