Alors qu'il n'était âgé que de quelques mois, le Gatinois a développé une cardiomyopathie.

Ça fait en sorte que le cœur ne pompe pas le sang comme il le faut. Il accumule toujours du sang et puis éventuellement, le cœur grossit au point qu'il n'est plus capable de vivre dans le corps d'un bébé , explique celui qui a maintenant 28 ans.

Une greffe s'est donc imposée et huit mois après son diagnostic, un cœur compatible s'est finalement rendu disponible. L'opération fut un succès, mais les médecins ne savaient pas trop à quoi ressemblerait sa qualité de vie.

C'était nouveau et puis, même l'espérance de l'organe, ils nous avaient parlé de 15 à 18 ans dans ce temps-là. Il est rendu à 28 ans et le coeur est encore fantastique , raconte son père, Michel Biagé.

Michel Biagé (à gauche) et Ann Sullivan (à droite) posent pour la caméra après la greffe de coeur réussie de leur fils Sébastien, en septembre 1995 (archives). Photo : Gracieuseté de Sébastien Biagé

Une deuxième greffe nécessaire

Le hic, c'est qu'au fil des années, les médicaments que Sébastien devait prendre pour ne pas que son corps rejette son nouvel organe ont fini par lui causer de l'insuffisance rénale.

Au bout de 19 ans, il a fallu avoir une greffe de rein et j'ai été très chanceux : c'est mon père qui m'a donné le rein et j'en serai éternellement reconnaissant , confie le principal intéressé.

« Évidemment, moi je voulais être la personne... Tu veux aider ton fils, tu veux être là. » — Une citation de Michel Biagé, père de Sébastien

Le don du rein nous a rapproché à un certain niveau. Il a quand même un de mes organes en lui, mais on en fait souvent une farce. Je lui dis de faire attention à mon rein! s'exclame Michel en riant.

Michel Biagé (à gauche) est bien heureux d'avoir pu contribuer à sauver la vie de son fils Sébastien (à droite). Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

Le duo père-fils avait toutefois déjà une belle complicité avant l'opération, notamment en raison de leur passion commune pour le sport.

On joue au golf depuis que Sébastien est très jeune, c'est un bon sport pour lui. Également, il s'est embarqué dans le tennis, mais ça, ça venait complètement de lui. J'essaie de le battre au tennis, mais c'est impossible! martèle le paternel.

C'est pas mal proche au golf! Ça va changer d'une partie à l'autre , souligne toutefois Sébastien.

Une source d'inspiration

Que ce soit sur les verts ou sur les terrains de tennis, les habiletés de Sébastien en épatent plus d'un. C'est notamment le cas de Chantal Desjardins, sa partenaire de jeu en double mixte.

Il faut se rappeler que Sébastien, quand il était très jeune, même les médecins spécialistes de Sainte-Justine confirmaient qu'il ne pourrait pas jouer à une intensité élevée comme il le fait maintenant au tennis , mentionne l'ancienne travailleuse de la santé maintenant à la retraite.

« Ils disent des choses quand t'es très jeune pis tu peux défier les attentes un petit peu. Il faut juste faire attention avec un cœur qui est dans un corps étranger. » — Une citation de Sébastien Biagé, joueur de tennis avec une greffe de cœur

J'ai quand même mes limites, car la fatigue arrive rapidement. Le rythme cardiaque est élevé au repos, donc il l'est encore plus lors d'une activité physique , précise le Gatinois.

Chantal Desjardins côtoie Sébastien Biagé sur les terrains du Club de tennis de Gatineau depuis plusieurs années. Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

Malgré tout, l'homme de 28 ans estime qu'il parvient à mener une vie normale, ce qui fait en sorte que les Biagé sont d'excellents ambassadeurs pour promouvoir le don d'organes.

Regarde Sébastien, on a sauvé sa vie deux fois avec les dons d'organes et puis il vit une vie absolument normale et fantastique. Je pense qu'il faut absolument sensibiliser les gens encore plus , insiste son père.

D'ailleurs, l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa a contacté Sébastien, il y a trois ans, afin qu'il s'entretienne avec un patient qui refusait de passer sous le bistouri pour remplacer son cœur défaillant.

Ultimement, j'ai peut-être réussi à la sauver en faisant un peu de promotion du don d'organes. Elle a eu son cœur quelques mois après notre appel , se réjouit-il.

Le Gatinois considérera toujours ce moment comme l'un de ses meilleurs coups gagnants. Pour la suite, que ce soit au golf ou au tennis, Sébastien Biagé continuera à frapper des balles au rythme dicté par ce cœur autrefois étranger, mais désormais bien à lui.