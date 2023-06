Seulement en juin 2023, 180 personnes avaient demandé l'aide de l' OMHQ pour se trouver un logement, portant à 656 le nombre total de demandes reçues depuis un an.

Il s'agit d'une importante hausse de 25,75 % par rapport au nombre total de demandes de 2022. La fréquence des demandes a également augmenté depuis quelques semaines.

À l’approche du 1er juillet, notre organisation déploie tous les efforts pour soutenir les citoyens et citoyennes dans leur recherche d’un logement convenable qui respecte leur capacité financière , explique l' OMHQ dans sa plus récente mise à jour.

L'organisation aide les futures locataires par le biais de son programme à identifier les annonces de logements qui correspondent à leurs besoins, fournit des références vers des ressources spécialisées et informe du fonctionnement du marché locatif et les bonnes pratiques, notamment.

En date du 26 juin, 108 dossiers au Service d'aide à la recherche de logement étaient toujours actifs. Il s'agit d'une hausse de 13 % par rapport à 2022. Ces dossiers en cours ne visent pas exclusivement une recherche de logement pour le 1er juillet.

Taux d'inoccupation à son plus bas pour les logements abordables

La situation est peu surprenante en vertu du contexte immobilier.

Dans le contexte d’un marché locatif tendu caractérisé par un taux d’inoccupation très bas pour les logements abordables à Québec en 2023 (0.7%), le SARL reçoit un nombre élevé de demandes d’accompagnement de la part des ménages , mentionne l'OMHQ.

Il s'agit d'une situation encore plus problématique qu'en octobre 2022, où la Société canadienne d'hypothèque et de logement du Canada (SCHL) indiquait que le taux d’inoccupation dans la grande région de Québec se situait à 1,5 %, soit le plus bas niveau depuis 2010.

Pour les logements dont le loyer est de moins de 1000 $ par mois, ils étaient encore plus rares avec un taux d’inoccupation de moins de 1 %.