Onze voitures volées à Saguenay depuis un mois avec les clés à l’intérieur

Il s’agirait d’une recrudescence de vols, selon les policiers.

Les voleurs n’auraient toutefois pas eu à travailler fort pour commettre leur crime.

C'est quand même assez particulier. C'est une situation où l'occasion fait le larron. Les gens circulent, ils vont tâter les véhicules, vont voir si le véhicule est verrouillé ou non. Puis souvent comme on a pu le voir dans ces situations-là, ils se sont retrouvés avec des véhicules avec les clés à l'intérieur. C'est un peu un non-sens , a expliqué le porte-parole du SPS , Carl Tremblay, lors d’une entrevue accordée à l’émission Place publique.

Les vols se sont produits un peu partout à Saguenay. Ils ne seraient pas reliés à un réseau.

Je dirais que c'est un peu tout Saguenay, mais peut-être moins à La Baie, mais on a retrouvé à Jonquière, Chicoutimi, Laterrière, Shipshaw, puis souvent les véhicules étaient retrouvés très endommagés sur notre territoire le lendemain. Ce n'est pas nécessairement des véhicules récents qui partent, comme on voit dans des réseaux outre-mer. Là, on parle de véhicules qui sont volés puis qui sont endommagés, puis trouvés le lendemain ou quelques jours plus tard , a-t-il enchaîné.

Carl Tremblay est porte-parole pour le Service de police de Saguenay. Photo : Radio-Canada

Le SPS rappelle même qu’un article du Code de la sécurité routière indique que nul ne peut laisser un véhicule routier sans avoir préalablement enlevé la clé de contact et verrouillé les portières . Une amende de 110 $ accompagne cette infraction.

Des clés de voitures auraient aussi été subtilisées dans les maisons, dont la porte était également débarrée.