Le traitement des détenus de Guantanamo est « inhumain », dénonce une experte de l’ONU

Après deux décennies de demandes infructueuses des experts indépendants des droits de la personne de l' ONU , la rapporteuse spéciale sur les droits de l'homme et sur la lutte antiterroriste Fionnuala Ní Aoláin avait finalement été autorisée à effectuer cette visite en février.

Son rapport publié lundi décrit, malgré des améliorations importantes du centre de détention, une surveillance quasi constante, des extractions forcées des cellules, l'utilisation excessive de moyens de contention , des carences structurelles en matière de santé, un accès inadéquat aux familles et des détentions arbitraires caractérisées par la poursuite des violations du droit à un procès équitable .

« La totalité de toutes ces pratiques et négligences [...] ont notamment des effets aggravants cumulatifs sur la dignité, les libertés et les droits fondamentaux de chaque détenu, et cela équivaut, selon moi, à des traitements cruels, inhumains et dégradants en cours, en vertu du droit international. »