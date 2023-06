Drake se lance dans la poésie et annonce un nouvel album 

Le recueil de 168 pages, de son titre complet Titles Ruin Everything: A Stream of Consciousness, est signé Aubrey Graham – nom de naissance de Drake – et Kenza Samir, poète et compositeur qui a contribué à écrire plusieurs titres du rappeur.

Sur une page web  (Nouvelle fenêtre) créée pour mousser la sortie du livre, Drake a également parlé de l’album qui l’accompagnerait, qui pourrait s'intituler For All the Dogs selon le message auquel mène le lien.

Le rappeur partira sur la route vendredi avec 21 Savage, avec des escales prévues à Montréal (14 et 15 juillet), à Vancouver (28 et 29 août) et dans sa ville natale, Toronto (5 et 7 octobre). Il s’agit de sa première tournée depuis 2018.

Le recueil Titles Ruin Everything est offert en précommande  (Nouvelle fenêtre) sur le site de l’éditeur Phaidon.