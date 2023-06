Session parlementaire : le Bloc a travaillé pour une meilleure concertation régionale

La défense d’une concertation régionale pour les industries de l’aluminium et forestière a été une priorité pour les deux députés bloquistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mario Simard et Alexis-Brunelle Duceppe, lors de la dernière session parlementaire qui a pris fin le 21 juin.

Concernant l’aluminium, les bloquistes disent avoir poursuivi leur travail de concertation en proposant la création d’un observatoire sur l’aluminium et d’un fonds sectoriel pour la deuxième et troisième transformation.

En matière d’industrie forestière, le député de Jonquière, Mario Simard, dit avoir été le premier à exiger la création d’un programme d’urgence qui a pour but de venir en aide aux PME forestières du Québec en raison des changements climatiques, dont les feux de forêt qui font rage depuis plusieurs semaines.

On doit continuer d’exiger qu’Ottawa supporte adéquatement notre richesse renouvelable et les travailleurs de l’industrie forestière qui, à elle seule, est un outil de lutte aux changements climatiques , a indiqué Mario Simard par voie de communiqué.

Francophonie et immigration

En Chambre, le Bloc a réitéré l’importance de l’immigration francophone afin de lutter contre le déclin du français.

Le parti se vante notamment d’avoir été la seule formation fédérale qui s’est opposée à l’Initiative du Siècle, un groupe de pression créé en 2011 par l’ancien grand de McKinsey, Dominic Barton, qui propose que le Canada soit peuplé de 100 millions d’habitants d’ici 2100. En plus du Bloc québécois, le premier ministre du Québec, François Legault, s’était aussi opposé au projet. En mai dernier, le gouvernement de Justin Trudeau s’est finalement prononcé contre le l’idée.

Le député de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, qui siège aussi à la vice-présidence du Comité de la Citoyenneté et de l’Immigration, rappelle avoir dénoncé le fait que le fédéral n'accordait pas suffisamment de visas aux étudiants internationaux.

On est déjà en contact avec les établissements scolaires de la région en vue de la rentrée d’automne. Cette situation contribue directement au déclin de la langue française au Québec, réduit la capacité de nos institutions d’enseignement à maintenir leur offre de programmes et limite l’accueil d’une main-d'œuvre diplômée et qualifiée pour nos entreprises , a mentionné Alexis Brunelle-Duceppe.

Au cours de la dernière session parlementaire à la Chambre des communes, Alexis Brunelle-Duceppe est intervenu à 300 reprises et Mario Simard à 291 reprises, indique aussi le communiqué. Les deux élus démontrent un taux élevé de présentéisme, avec 405 votes pour M. Brunelle-Duceppe et 407 pour M. Simard, alors que 408 votes sont survenus pendant la session parlementaire, qui s’est tenue du 15 septembre 2022 au 21 juin 2023.

Projets de loi

L’aile parlementaire du Bloc québécois se félicite d’avoir pu faire adopter en Comité permanent du commerce international le projet de loi C-282 qui vise à protéger le système de gestion de l’offre. Celui-ci a notamment été appuyé par les libéraux et le NPD .

Enfin, le parti souverainiste a été en mesure de faire adopter à l’unanimité en Chambre en novembre dernier le projet de loi C-228, qui vise à protéger les régimes de retraite des travailleurs en cas de faillite d'une entreprise.