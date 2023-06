L'organisme torontois summerlunch+ réclame du financement à long terme, pour répondre à la demande grandissante pour ses services. Pendant la saison estivale, il aide les enfants à apprendre à cuisiner grâce à des tutoriels en ligne et leur fournit des paniers d'ingrédients.

J'ai eu des familles qui m'ont contacté et qui m'ont dit : "Quand pouvons-nous nous inscrire? Nous voulons que nos enfants participent à votre programme ce printemps" , déclare la fondatrice de summerlunch+, Susan Wright.

Selon Mme Wright, chaque trousse de repas hebdomadaire coûte 40 $. Il comprend 20 portions de nourriture et provient des épiceries locales pour répondre aux besoins alimentaires des communautés, par exemple, des aliments halal d'Iqbal Foods.

Il est prévu que les prix des denrées alimentaires vont encore augmenter de 7 % cette année , déclare-t-elle sachant à quel point l'inflation touche les familles de la communauté.

Cette année, notre programme avait de la place pour 60 familles dans des communautés précises comme Thorncliffe Park, Regent Park, Alexandra Park et Chaulkfarm, mais plus de 90 familles se sont inscrites en ligne , explique Mme Wright qui raconte qu’elle a dû refuser des gens pour la première fois à cause de la demande croissante.

Cette année, nous connaissons un déficit d'environ 15 000 $ , précise celle qui déplore que l'insécurité alimentaire soit souvent oubliée pendant les mois d'été.

Susan Wright est la fondatrice de summerlunch+. Photo : Summerlunch+

Bien que la province ait déclaré qu'elle investit plusieurs millions de dollars et qu’elle accorde 1,1 million de dollars supplémentaires au programme de nutrition des élèves et à celui des élèves des Premières Nations, Susan Wright estime que cela n'est pas suffisant.

L'investissement annuel initial est chiffré à 28 millions de dollars dans le Programme d'alimentation saine pour les élèves de l'Ontario et de 4,1 millions de dollars pour les écoles des Premières Nations.

Les enfants apprennent à cuisiner des repas nutritifs grâce à des tutoriels en ligne. Ils partagent ensuite des photos de leurs repas dans la classe virtuelle. Photo : Summerlunch+

Summerlunch+ souhaite la mise en place d'un programme de subvention à long terme comme le Fonds fédéral d'urgence avec lequel elle avait pu aider de nombreuses familles pendant la pandémie.

Toujours selon elle, l'insécurité alimentaire ne fait qu'empirer et les programmes traitant de l'insécurité alimentaire en été sont rares .

Susan Wright déclare que les gens oublient souvent que les familles qui souffrent d'insécurité alimentaire tout au long de l'année scolaire ont également besoin d'aide pendant l'été.

L'impact du programme selon les parents

Les enfants se réjouissent des nouvelles recettes santé qu'ils ont l'occasion de cuisiner. Photo : Summerlunch+

Kanwal Rehan dont les trois enfants participent avec enthousiasme aime beaucoup le programme.

Il montre aux enfants comment gérer les choses dans la cuisine, comment ils doivent lire la liste des ingrédients , dit-elle. C'est la meilleure façon d'apprendre et de développer des compétences alimentaires.

Parmi les bienfaits, Mme Rehan mentionne aussi les ingrédients qui viennent d’agriculteurs locaux.

À son avis, faire la promotion des agriculteurs et des marchés locaux de base en offrant des aliments sains et des options saines aux enfants est essentiel

Des jeunes veulent donner à leur tour

Le programme de huit semaines donne aux enfants des trousses hebdomadaires contenant suffisamment d'ingrédients pour cuisiner des repas pour une famille de quatre personnes. Photo : Summerlunch+

Faleha Kasim, âgée de 14 ans, est l'une des nombreuses étudiantes qui après avoir participé au programme pendant quelques années veulent redonner et encourager une alimentation saine dans la communauté.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un jeune participant au programme summerlunch+ est fier de présenter le déjeuner qu'il a préparé. Photo : Summerlunch+

Elle fait partie de ces jeunes qui se réjouissent de transformer les recettes originales en version plus santé .

Nous avons fait des brownies aux haricots et du pain aux bananes aux haricots blancs, avec des ingrédients que l'on pouvait cacher dans la nourriture pour que l'on ne sache pas qu'il y avait ces ingrédients. Et le goût est toujours aussi bon , lance-t-elle lorsqu’elle parle de sa recette santé préférée.

Lorsque je faisais du pain aux bananes, il y avait toujours beaucoup trop de sucre. L'ajout de haricots blancs l'a vraiment équilibré , explique-t-elle.

Aujourd'hui, la jeune résidente de Thorncliffe donne à son tour en travaillant avec l'organisation afin de préparer des paniers de repas.

En novembre dernier, un rapport de Feed Ontario indiquait que 587 000 adultes et enfants avaient visité les banques alimentaires de l'Ontario 4,3 millions de fois au total entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022.