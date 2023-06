Les enseignants interpellent Suzanne Blais sur l’équité salariale

Cette sortie s’inscrit dans une démarche concertée des syndicats affiliés à la Centrale syndicale du Québec (CSQ). Ceux-ci font appel à la solidarité des femmes élues dans une proportion record à l’Assemblée nationale dans l’espoir d’apporter des changements à la Loi sur l’équité salariale.

« Ce qu’on se rend compte, c’est que les délais de traitement sont totalement inappropriés, ce qui fait en sorte que la loi n’est pas respectée. Elle n’arrive pas à atteindre son objectif. » — Une citation de Cindy Lefebvre, vice-présidente du SEJAT

Cindy Lefebvre, vice-présidente et bientôt présidente du Syndicat de l'enseignement de la Jamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue (SEJAT). (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Mme Lefebvre dénonce le fait que le gouvernement du Québec, comme employeur, ne respecte toujours pas l’esprit de la loi qu’il a adoptée il y a plus de 25 ans.

L’équité est une valeur phare au Québec. La loi est censée protéger ça. Mais en ce moment, l’employeur qui contourne le plus cette loi, c’est le gouvernement. On aimerait que la CNESST, qui doit faire appliquer cette loi, puisse avoir suffisamment de mordant pour contraindre le gouvernement du Québec, le Secrétariat du Conseil du Trésor plus spécifiquement, à se conformer aux objectifs de la loi , mentionne-t-elle.

Étirer le processus

Cindy Lefebvre estime que Québec étire indûment le processus, ce qui prive les quelque 3000 enseignants et enseignantes de la région ainsi que tous ceux et celles qui ont pris leur retraite depuis 2010.