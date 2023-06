Une motocycliste souhaite plus d’actions de la part du MTQ

Le 10 avril dernier, la vie de Nathalie Nadeau, une résidente de Sherbrooke a brutalement changé. Un accident de moto, causé par un trou dans la chaussée, lui a valu un arrêt de travail d’au moins cinq mois et des douleurs constantes. Plus de deux mois plus tard, elle déplore que celui-ci soit toujours présent sur la route. « Je pense que si j'étais morte, ils l'auraient réparé », lâche-t-elle.

Un peu plus de 6 cm: voilà la hauteur du trou sur lequel est passée Nathalie Nadeau en moto, lors d’une sortie entre amis. L'accident s'est produit sur la route 143, entre North Hatley et Ayer’s Cliff. Le conjoint de Nathalie, Stéphane, suivait le groupe en voiture. Il a assisté à l’accident.

Je n'ai même pas le mot... Elle a été projetée par la moto. La moto est tombée, et elle, elle a roulé sur l'asphalte. Plusieurs semaines après l’incident, Nathalie a toujours des douleurs.

Nathalie Nadeau a subi des blessures importantes. Photo : Gracieuseté: Nathalie Nadeau

« J'ai l'épaule gauche fracturée, mais émiettée donc je ne peux pas être opérée pour l'instant, j'ai donc mal tous les jours. J'ai une fracture de la mâchoire gauche et du poignet droit, puis des contusions, donc dix points de suture [au-dessus du sourcil], deux [au-dessus de la lèvre] et trois au menton. » — Une citation de Nathalie Nadeau

Plus de deux mois et demi plus tard, la crevasse responsable de l’accident n’a toujours pas été réparée. Ils réparent des petits bouts, mais ils ne réparent pas l'autre bout en avant ni en arrière. Donc elle est tombée, elle a dérapé, et elle a fait un bout en pirouette, puis la moto a glissé par terre , raconte le conjoint de Nathalie.

Nathalie Nadeau a contacté le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour signaler la dangerosité de la route 143. La réponse obtenue n’est pas celle qu’elle avait espérée. Il y avait le courriel qui disait que le ministère a dans sa planification quinquennale une série de projets, dont la 143, mais ils ne sont pas en mesure de me dire quelle année.

Dans les cours de moto, les élèves apprennent à se protéger contre les obstacles qui peuvent se trouver sur la route, incluant les fissures, qui ne sont pas réparées rapidement. Je crois que, présentement, il fait vraiment bien enseigner aux élèves à a voir les yeux ouverts , raconte le directeur de l'École de moto sur 2 roues, Daniel Schoolcraft.

« Merci le ciel, je suis encore là! Mais, je ne veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre et que cette fois-là, cette personne reste là. » — Une citation de Nathalie Nadeau

Nathalie Nadeau espère que le MTQ portera des actions rapides et concrètes. Elle doit rencontrer le député caquiste de Richmond, André Bachand, mercredi, afin de lui faire part de son indignation.