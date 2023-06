Pleins feux sur la carrière atypique de Rosemarie Landry

Un texte de Didier Morelli

Cet article fait partie d’une série sur les lauréats et lauréates des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle.

La soprano canadienne Rosemarie Landry a mené une carrière remarquable, qui lui vaudra cette semaine un Prix de la réalisation artistique dans le cadre des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle. Cette récompense s’ajoute à une longue liste de distinctions exceptionnelles décrochées au pays et sur la scène internationale.

Mme Landry est née à Timmins en Ontario, au sein d’une famille originaire de Caraquet au Nouveau-Brunswick. Vedette internationale, elle s’est produite avec d’innombrables orchestres, chœurs et compagnies d’opéra. Elle est professeure de chant depuis les années 1970 et a enseigné dans de nombreuses écoles.

Dans un message vidéo pour les Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle  (Nouvelle fenêtre) , Mme Landry remercie sa famille, ses collègues et les musiciens et chanteurs de toutes les générations avec qui elle a eu le privilège et le plaisir de vivre le bonheur de la musique. Elle conclut en soulignant sa fierté à l’égard de son héritage culturel acadien : La Canadienne et l’Acadienne en moi vous dit merci! .

Pour souligner cette dernière distinction obtenue par Mme Landry, nous vous présentons quelques faits saillants de sa vie et de sa carrière.

La soprano Rosemarie Landry. Photo : Cathy Irving

En 1976, Mme Landry a remporté le concours de talents de la CBC, qui a été retransmis en direct à la télévision nationale dans tout le Canada. Bien que cette victoire ait marqué sa première grande reconnaissance publique, elle n’est venue qu’après des décennies de pratique et de perfectionnement de ses compétences vocales.

Mme Landry est titulaire de trois diplômes universitaires et de trois doctorats honorifiques. Outre ses réalisations universitaires, elle a étudié le chant tout au long des années 1960 et 1970 avec le baryton Bernard Diamant, le ténorJean-Paul Jeannotte et le baryton léger parisien Pierre Bernac.

Avant de se lancer sur la scène internationale, elle a joué le rôle de Mme Gobineau dans une émission télévisée de la CBC. En 1978, elle a tenu son premier grand rôle à l’opéra dans une télédiffusion de la production du Comus Music Theatre de The Medium, de Gian Carlo Menotti, une histoire de fausses séances de spiritisme, d’événements surnaturels et de folie. La même année, elle a également joué Mélisande dans la mise en scène de Stuart Hamilton de Pelléas et Mélisande, un opéra en cinq actes de Claude Debussy.

Mme Landry s’est produite avec la contralto québécoise Maureen Forrester en 1985 à Edmonton, à l’occasion du tricentenaire de la naissance de Bach. Dans cecourt clip tourné en coulisses  (Nouvelle fenêtre) , on voit les vedettes canadiennes de l’opéra s’amuser pendant les répétitions, réfutant ainsi le préjugé selon lequel la musique orchestrale ne serait que labeur sérieux sans espace ludique.

Depuis 1997, Mme Landry est membre du corps enseignant de la Faculté de musique de l’Université de Montréal. Après avoir enseigné pour la première fois à l’Université de Toronto en 1979, elle a donné de nombreuses classes de maître, notamment à la prestigieuse Université de Princeton. L’enseignement de la technique vocale a été au cœur de sa pratique tout au long de sa carrière professionnelle, ce qui lui a permis de laisser sa trace en tant que chanteuse douée et mentore prolifique.

Alors qu’elle enseignait à l’Université de Toronto, Mme Landry s’est inquiétée du fait que les écoles ne transmettaient pas aux jeunes chanteurs et chanteuses les compétences professionnelles nécessaires. Pour remédier à cette situation, elle a créé un cours intitulé Business of Singing dans lequel la relève pouvait apprendre les bases du fonctionnement de l’industrie, notamment la recherche d’un agent ou d’une agente, la préparation en vue d’une audition et l’organisation d’une séance de photos, des connaissances pour mieux promouvoir sa carrière dans un marché de plus en plus concurrentiel.

Mme Landry a toujours été une fière chanteuse acadienne. Malgré sa renommée internationale et ses fréquents voyages, elle se produit régulièrement sur les scènes locales, à la télévision et à la radio dans les provinces de l’Atlantique. Elle a notamment chanté en duo avec la comédienne et musicienne Marie-Jo Thério lors de laFête nationale de l’Acadie de 1994  (Nouvelle fenêtre) à Moncton, au Nouveau-Brunswick, en interprétant Évangéline de Michel Conte, une chanson sur la déportation de la population acadienne par les Britanniques entre 1755 et 1763.

Après avoir reçu l’Ordre du Canada et la Médaille du jubilé de rubis de la reine Élisabeth II en 1990, la chanteuse s’est vu décerner les plus grands honneurs de l’autre côté de l’océan en 1995, lorsqu’elle a été faite chevalière de l’Ordre des arts et des lettres en France. Elle a également été nommée, en 1997, à l’Ordre de la Pléiade, une distinction internationale qui récompense les membres de la francophonie qui promeuvent la langue française dans leur propre pays et à l’étranger. Elle a ainsi été faite chevalière à deux reprises.