Rentré à Caraquet, à quoi va servir l’aéroglisseur Penac?

Après un voyage d'un peu plus de deux semaines qui l'a amené à longer la côte est américaine, en passant par le canal de Panama, l'aéroglisseur Penac a atteint sa destination, Caraquet, lundi.

Ses propriétaires espèrent qu'il va pouvoir être utile un peu partout dans les Maritimes.

Après un voyage qui a eu des hauts et des bas, l'équipage a été accueilli chaleureusement par des membres de leurs familles, des amis et des curieux.

Gino LeBlanc a débarqué puis a levé les bras dans les airs en signe de victoire après un voyage d'un peu plus de deux semaines qui n'a pas toujours été de tout repos. On voit aussi sa mère, Raymonde Albert-LeBlanc, le sourire aux lèvres. Photo : Radio-Canada / René Landry

La mère du co-propriétaire et pilote Gino LeBlanc, Raymonde Albert-LeBlanc, n'a rien manqué de l'arrivée.

Il n'y a pas de mots , a-t-elle dit. Je suis très, très très émue et très contente. Je suis fière de lui, mais je suis surtout fière pour lui.

À quoi va servir le Penac?

Maintenant, à quoi va servir cet aéroglisseur qui se trouve en permanence dans la région?

Ce n'est pas juste pour aller se promener à l'Île de Caraquet , lance en riant Gino LeBlanc, co-propriétaire du Penac.

L'aéroglisseur Penac semble attirer les curieux un peu partout où il passe. Photo : Radio-Canada / René Landry

L'entrepreneur imagine déjà plusieurs choses auxquelles l'aéroglisseur pourrait servir, que ce soit le transport de marchandises ou même les interventions d'urgence.

On a une capacité de 12 tonnes à bord , explique-t-il. On a déjà été approchés par des gens qui font des études scientifiques. Sur un aéroglisseur gros porteur de 55 tonnes on peut bien sûr faire du déglaçage aussi le printemps.

Gino LeBlanc croit que ce serait une bonne chose de pouvoir garder cet aéroglisseur dans la région. Il pourrait s'avérer utile, selon lui, mais pas uniquement dans la Péninsule acadienne.