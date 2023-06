Olivia Chow est élue mairesse de Toronto

Radio-Canada prévoit qu'Olivia Chow, ancienne députée fédérale néo-démocrate et veuve de Jack Layton, deviendra la prochaine mairesse de Toronto. Elle sera seulement la troisième femme à occuper cette fonction dans l’histoire de la Ville Reine.

Olivia Chow remporte ainsi la course à la mairie à sa deuxième tentative. Elle avait terminé au troisième rang lors de l’élection de 2014. Au moment d'écrire ces lignes, la mairesse élue avait récolté environ 37 % des voix, tandis que sa principale adversaire Ana Bailão en avait obtenu 32 %.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Notre ville fait face à de nombreux défis et je veux vous souhaiter tout le meilleur lorsque vous les naviguez , a lancé Ana Bailão à son opposante lundi soir.

Au cours de la campagne, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, n’a pas caché son désarroi devant la possibilité qu'Olivia Chow soit élue mairesse. Son élection, a-t-il dit le 21 juin, serait un désastre complet .

Lundi soir, le premier ministre a toutefois félicité Olivia Chow pour son élection. Bien que nous nous entendions pas sur tout, nous avons tout deux la volonté de faire de Toronto un endroit où les entreprises, les familles et les travailleurs peuvent prospérer , a dit Doug Ford.

Olivia Chow menait dans les sondages à la fin de la campagne, mais son avance avait rétréci.

Depuis deux semaines, l’ancienne conseillère municipale Ana Bailão avait gagné entre 10 et 15 points de pourcentage d'appuis, selon différents sondages, pour se hisser au deuxième rang.

Olivia Chow a officialisé sa candidature plus d'une semaine après la plupart de ses concurrents. L’ex-chef de police Mark Saunders, le conseiller municipal Brad Bradford et l’ancienne ministre libérale Mitzie Hunter s'étaient déjà lancés dans la course lorsque la mairesse élue a annoncé sa candidature.

L'ancienne conseillère municipale de Toronto Olivia Chow s'est lancée dans la course à la mairie le 17 avril. Photo : Radio-Canada / Heather Waldron

Le gouvernement Ford a accordé des pouvoirs spéciaux au maire de Toronto. En vertu de lois provinciales, la nouvelle mairesse pourrait faire adopter des règlements liés aux priorités du gouvernement, dont la construction de logements, avec l’appui d’un peu plus du tiers des conseillers municipaux. Elle pourrait aussi préparer le budget ainsi que nommer et licencier des cadres.

Olivia Chow a toutefois affirmé en campagne qu'elle n'utilisera pas ces superpouvoirs parce qu'elle estime que ce serait antidémocratique.

Durant la campagne, Olivia Chow a affirmé qu’elle ferait en sorte que 25 000 logements locatifs soient construits en huit ans. Elle a aussi promis d'accroître la protection pour les locataires et d'annuler les réductions de services de la Commission de transport de Toronto (CTT).

Elle a obtenu l’appui de plusieurs syndicats dans la course, dont le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, la division ontarienne du Syndicat canadien de la fonction publique et le Syndicat des enseignants de l’élémentaire de Toronto.