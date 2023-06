Le programme Mino Pimatisiwin permet à des kokums d’accompagner des élèves dans deux écoles primaires de Thompson, dans le nord du Manitoba. Un peu enseignantes et un peu psychologues, elles offrent un soutien moral et pratique aux élèves.

Valérie Parker est kokum à l’école primaire Juniper. « Kokum » est un mot dérivé de la langue crie, qui signifie grand-mère.

J’ai beaucoup de petits enfants ici , dit-elle, le sourire aux lèvres.

Ses leçons sont ancrées dans sa culture et son patrimoine Cri. Elle partage du thé de cèdre de chaga avec ses élèves et leur propose des projets d'artisanat traditionnel.

Un espace de soutien

Une fille de 14 ans en famille d’accueil va voir sa kokum presque tous les jours. Elle a pu coudre une regalia et un châle pour danser.

Elle est comme une mère pour moi. Je me sens plus à l’aise et en sécurité ici , confie la jeune.

Les élèves ont besoin de quelqu’un qui les console. Ils ne s'adressent jamais à quelqu’un d'autre, mais ils viennent me voir pour recevoir ce soutien , déclare Valérie Parker.

« La belle vie »

Mino Pimatisiwin signifie : « la belle vie ». Le programme a été implanté dans deux écoles de la division scolaire Mystery Lake dans le nord du Manitoba.

Soixante pour cent des étudiants de la circonscription scolaire sont autochtones. Ce programme leur permet de reprendre contact avec leur culture, selon la directrice générale adjointe de la division, Lorie Henderson.

Ils ne veulent pas forcément un diagnostic. Ils veulent un endroit où ils ont de l’espace, où ils peuvent être soutenus, ou ils peuvent découvrir la culture , partage-t-elle.

Un rôle unique

De son côté, Shelley Cook, adopté par la Nation crie Misipawistik à travers son mari, est kokum dans l’école primaire de Burntwood.

Son rôle est unique selon elle. Comme enseignante diplômée, elle utilise beaucoup de techniques similaires, mais ajoute un soutien unique.

Si quelqu’un a besoin d’une cérémonie, ils peuvent venir me voir. Et s’ils ont quelque chose de plus pesant à partager, j’ai le temps d’écouter.

Les enfants peuvent apprendre à chanter en cri avec Shelley Cook. Ils peuvent jouer avec des marionnettes et des peluches, tout en apprenant les sept enseignements, soit le respect, l’amour, le courage, la vérité, l’honnêteté, l’humilité et la sagesse.

« Je sais que les pensionnats étaient des lieux très hostiles et que certains de nos parents y ont survécu. Une de mes missions principales est d’essayer d’être gentille avec les étudiants et de les faire comprendre à quel point ils sont importants. » — Une citation de Shelley Cook, kokum

La division scolaire tente de recruter d’autres grands-parents pour travailler dans d’autres écoles du secteur, selon Lorie Henderson.

Avec les informations de Rachel Bergen