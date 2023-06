Le centre d’entretien Newton du RTC sera finalement une construction neuve

Annoncé en 2020, le projet initial, qui visait à transformer un ancien entrepôt de l'entreprise Simons, ne permettait pas d'atteindre les objectifs, selon la présidente du RTC, Maude Mercier Larouche.

Le nouveau centre devra accueillir 180 autobus de 40 pieds (12 mètres) et 70 postes de travail administratif. Il devra aussi permettre d'accommoder les autobus hybride et diesel le temps que les centres d'entretien Métrobus et Lebourgneuf soient transformés pour accueillir des autobus électriques.

Pour nous c'est important de construire un nouveau [centre] pour qu'il soit mieux configuré, optimal, mieux adapté à nos besoins , a indiqué Mme Mercier Larouche en conférence de presse, lundi.

Maude Mercier Larouche, présidente du RTC Photo : Radio-Canada

Ériger un bâtiment neuf ne coûtera pas plus cher que la conversion de l'immeuble existant, assure la société de transports. La nouvelle mouture du projet sera même plus sécuritaire puisqu'elle permettra d'éviter les croisements entre les autobus et les voitures et d’augmenter la durée de vie du bâtiment, croit le RTC.

C'est une décision qui est étudiée. On a analysé tous les scénarios possibles. Cette décision s'appuie sur des rapports, et des évaluations compilées à l'étape des plans fonctionnels et techniques qui se sont terminées en février 2023 , ajoute-t-elle.

Le gouvernement a appuyé le changement de cap du RTC la semaine dernière. Les travaux de démolition débuteront à compter de l'automne, en parallèle de l'approbation du dossier d'affaires du gouvernement.

La mise en service progressive du centre Newton est maintenant prévue pour 2027, soit un an plus tard que prévu.

Appels d'offres

Deux appels d'offres seront lancés, notamment pour les services d'architectes et d'ingénierie, et un autre pour un contrat de gérance de la construction.

Questionnée au sujet des prévisions budgétaires initiales du projet, évalué à 200 millions de dollars en 2020, Maude Mercier Larouche montre du doigt l'explosion des coûts de construction dans le marché actuel.

Elle ajoute que le projet du centre d'exploitation Newton a beaucoup évolué depuis trois ans.

N'empêche, à l'origine, la Ville de Québec défendait l'acquisition de l'ancien entrepôt de la maison Simons en faisant miroiter de possibles économies liées à sa conversion.

Le RTC vantait les caractéristiques préexistantes du bâtiment en plus de son emplacement géographique, à quelques minutes des accès aux autoroutes Henri-IV et Robert-Bourassa.

Maude Mercier Larouche croit que l'ancienne administration Labeaume a fait pour le mieux avec les informations disponibles à l'époque et que de déplacer le projet ailleurs ne serait pas avantageux.

« En 2020, le marché immobilier n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Si on arrivait aujourd'hui dans le marché immobilier, possiblement que les coûts [d'acquisition] auraient explosé. Probablement qu'on n’aurait pas accès à un terrain [...]. » — Une citation de Maude Mercier Larouche, présidente du RTC

C'est majeur, le réinvestissement pour l'électrification. [...] Si on veut atteindre nos cibles, réduire notre empreinte carbone, réduire notre émission de GES; et on sait à Québec, on commence plus loin : 70 % des émissions de GES qui sont rattachés aux transports versus 43 % dans la province, c'est sûr que ça va nous aider , dit Maude Mercier Larouche.

Rappelons que Québec vise à électrifier 55 % de son parc d'autobus urbain d'ici 2030.

Avec Olivier Lemieux