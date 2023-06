Bouctouche aura une nouvelle caserne de pompiers

La nouvelle caserne remplacera l’ancienne, qui date de 1975, et sera dotée de quatre baies supplémentaires. Elle offrira un meilleur service d’incendie à la municipalité et aux communautés avoisinantes.

Le maire du Grand-Bouctouche, Aldéo Saulnier, a affirmé lundi que cette annonce du fédéral permettait de réaliser un rêve de sa municipalité.

Au conseil municipal […] la priorité numéro un cette année, c’était la caserne de pompiers. Ce n’était pas une question de rien d’autre , a-t-il dit. C’est une bonne journée pour la grande ville de Bouctouche.

L’annonce de la construction de la nouvelle caserne du Grand-Bouctouche a eu lieu le 26 juin 2023. Photo : Radio-Canada

L'investissement en partenariat avec la province et la Ville a été annoncé en grande pompe lundi dans la communauté, en présence du ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, et du ministre provincial des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain.

La nouvelle caserne aidera les 32 pompiers à Bouctouche à mener à bien leurs activités quotidiennes et à assurer la sécurité de nos collectivités , a déclaré Dominic LeBlanc.

On estime que les travaux de construction commenceront en septembre.