Il s’agit de la première hausse depuis l’instauration du programme en 1999. Le prix était alors établi à 3 $ sur tous les pneus.

Le programme commençait à être déficitaire en raison du coût du transport , explique Véronique Boulanger, conseillère aux communications chez Recyc-Québec.

Lorsque les pneus sont récupérés, Recyc-Québec veille au réemploi, au recyclage et à la valorisation de l’ensemble des pneus hors d’usage , peut-on lire dans un communiqué.

Le gouvernement avait annoncé ce changement tarifaire lors de son dernier budget.

Mesure insuffisante

Pour Alexandre Turgeon, directeur général et vice-président exécutif du Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale, il est normal que le programme augmente ses prix s’il commence à être déficitaire. Les droits doivent minimalement être capable d’autofinancer le programme , soutient-il.

Il reste en revanche sur sa faim sur ce droit environnemental.

« C’est un petit mécanisme dans une chaîne, mais ce n’est pas ça qui va changer nos enjeux environnementaux. » — Une citation de Alexandre Turgeon, directeur général et vice-président exécutif du Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale

Pour M. Turgeon, le gouvernement devrait davantage taxer les produits qui ont une nuisance environnementale. On n’a pas d’écofiscalité intéressante. On devrait financer les véhicules électriques avec une surtaxation sur les véhicules à essence. Plus un véhicule consomme d’essence, plus on le taxe.