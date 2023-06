Qui devra payer la facture pour les recherches du Titan?

Le Canada et les États-Unis avaient l’obligation de répondre à l’appel, comme l'a rappelé dimanche le contre-amiral de la Grade côtière américaine, Peter Hudson.

Nous ne facturons pas les opérations de recherche et de sauvetage et nous n'associons pas de coût à la vie humaine , a-t-il déclaré.

Un expert en construction de sous-marins et un ancien coordinateur d’opérations des gardes-côtes canadiens croient toutefois que les recherches devraient être payées en partie par l’entreprise derrière cette mission touristique à haut risque.

Ils rappellent qu’OceanGate avait refusé que son petit sous-marin soit inspecté et certifié, et fait fi des normes sur la construction et la sécurité des submersibles.

Ils ont rejeté les normes et les codes. Ils ont dit non , explique Bart Kemper, un ingénieur qui a signé en 2018 une lettre dénonçant les failles de sécurité du Titan et des risques que courait OceanGate.

L’expert dans la conception des sous-marins souligne que la coque du submersible avait été construite en fibre de carbone, une décision malavisée, selon lui, en raison de la pression imposée par les profondeurs abyssales. Il ajoute que l’engin n’avait aucune balise de localisation et ne respectait donc pas la convention SOLAS , qui énumère les normes minimales pour la construction, l'équipement et l'exploitation des navires.

« Si vous ne faites rien pour être trouvé, pourquoi quelqu’un viendrait-il vous chercher? » — Une citation de Bart Kemper, ingénieur, Kemper Engineering Services

Une facture salée

Merv Wiseman, qui a été pendant 25 ans coordinateur au Centre secondaire de sauvetage maritime de Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, rappelle l’ampleur historique des efforts internationaux de recherche.

Une dizaine de bateaux américains, canadiens et français sillonnaient une zone de recherche cinq fois la superficie de l’Île-du-Prince-Édouard au moment où les débris du Titan ont été retrouvés jeudi dernier, à presque 700 km au sud de Saint-Jean. Le submersible avait disparu cinq jours plus tôt.

Une journée d’opérations, pour les plus gros navires, peut coûter entre 40 000 $ et 50 000 $ , explique Merv Wiseman. La facture totale de l’opération, selon lui, pourrait s’élever à plus de 20 millions de dollars, en raison des avions militaires et des robots sous-marins qui ont aussi participé aux efforts.

Les enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports du Canada montent à bord du Polar Prince, samedi dernier, dans le port de Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Je pense qu’il faudrait partager les coûts et les responsabilités , estime Merv Wiseman, qui s’inquiète des nombreuses expéditions en haute mer lancées par des explorateurs qui sont mal préparés et qui doivent finalement être secourus par les autorités, mettant les premiers intervenants en danger.

Quelques semaines seulement avant la disparition du Titan, un Anglais a quitté le port de Saint-Jean dans un voilier mesurant 1 m de long. La Garde côtière est venue à sa rescousse quelques heures plus tard, quand l'eau s'est infiltrée dans le bateau.

En demandant aux aventuriers de payer, les explorateurs seraient mieux préparés et plus sensibles aux risques, selon Merv Wiseman.

On devrait disposer de leviers pour s'assurer que les explorateurs, les aventuriers aient besoin de partager les coûts en cas d’urgence en mer [...] S’il y a quelqu’un qui n’a pas les moyens et qui ne s’est pas bien préparé, ça pourrait avoir un effet dissuasif.

Des explorateurs richissimes

Mylène Paquette, aventurière qui a traversé l'Atlantique Nord à la rame en solitaire, en 2013, explique qu’elle n’aurait pas eu les moyens de rembourser la facture en cas d’intervention de la Garde côtière, il y a 10 ans. Mais elle rappelle que participer à une mission du Titan coûte 250 000 $.

Si je me mets dans la peau de la Mylène qui partait en 2013, je n’aurai jamais été capable de payer ça [la facture des recherches]. Mais je me mets dans la peau d’un richissime milliardaire, est-ce que ces gens-là vont payer pour la recherche et le sauvetage qu’on a fait, puis toutes les énergies qu’on a déployées? se demande-t-elle.

Mylène Paquette, qui a traversé l'Atlantique entre Halifax et Lorient, en France, en 2013. Photo : Getty Images / AFP/Jean-Sébastien Evrard

Comme Merv Wiseman, Mylène Paquette souligne que l’implosion du submersible ne sera pas la dernière catastrophe liée à la mer au large de Terre-Neuve et que les prochaines opérations de recherche impliquant des marins ou des pêcheurs canadiens seront comparées aux efforts menés pour retrouver les passagers du Titan.

Quand j’ai entendu le gouvernement dire, peu importe ce que ça coûte, on va investir du temps et de l’argent pour ça, je me suis dit : "mon Dieu, on aurait déployé les mêmes énergies pour moi?" raconte-t-elle. Certainement, on va faire la comparaison.

La Garde côtière et les Forces armées canadiennes sont pour le moment incapable de calculer le coût total des recherches.

La ministre responsable de la Garde côtière, Joyce Murray, a décliné une demande d’entrevue.