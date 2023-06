Ottawa investit 4 M$ dans le secteur aérospatial à Calgary

Avec plus de 2,5 millions de dollars, l’Université de Calgary établira un centre de soutien aux jeunes pousses et aux petites et moyennes entreprises existantes pour leur permettre de créer des prototypes et de les mettre à l’essai.

L’Institut de technologie du sud de l’Alberta ( SAIT ) recevra environ 1,4 million de dollars pour appuyer son centre de formation en lien avec les drones puissants, dont la création a été annoncée en avril.

Au total, nous estimons que cet investissement créera 100 nouveaux emplois et permettra la formation de 160 personnes , a indiqué le ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, Dan Vandal.

Fort potentiel de croissance

Selon le président-directeur général de l’entreprise de drones Aerium Analytics, Jordan Cicoria, le financement et l’accès à la recherche demeurent les obstacles principaux pour la commercialisation et le développement de nouvelles technologies aérospatiales. Plus on travaille avec les universités et le gouvernement [...], plus on s’assure que la technologie reste au Canada et que nous devenons un chef de file mondial.

Il a ajouté qu'en mai, plus de 86 000 drones ont été enregistrés au Canada, 41 % de plus qu'en décembre 2022.

L’agence de développement économique de Calgary a identifié l’aérospatial comme un secteur de forte croissance. En septembre, le constructeur aéronautique De Havilland a annoncé la construction d’une usine et 1500 emplois dans la région de la métropole albertaine.

Le rapport sur l’état de l’industrie aérospatiale au Canada  (Nouvelle fenêtre) , publié à la mi-juin, montre toutefois que le Québec continue de dominer le secteur. Plus de 60 % des emplois en fabrication aéronautique et spatiale sont au Québec contre 12 % dans l’Ouest canadien. Les provinces des Prairies et de la Colombie-Britannique abritent toutefois 38 % des emplois d’entretien et de réparation, juste devant l’Ontario.