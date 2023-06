Négociations au RTC : les deux parties s’accusent d'un « manque de rigueur »

Les négociations piétinent entre le syndicat des chauffeurs et le Réseau de transport de la Capitale (RTC). À cinq jours du déclenchement possible d'une grève, annoncée du 1er au 16 juillet, la présidente du syndicat estime que l'employeur se traîne les pieds.

On a envoyé une proposition à l'employeur avec une solution le 12 mai. On a eu une réponse de l'employeur seulement jeudi passé. Donc on trouve que l’employeur est au ralenti , affirme la présidente du Syndicat des employés du transport public du Québec métropolitain, Hélène Fortin.

La négociation de la nouvelle convention collective des employés doit se poursuivre cette semaine. Si une entente de principe est trouvée, le syndicat consultera ses membres les 1er et 2 juillet. Si aucune entente n’est trouvée, les quelque 900 membres du syndicat seront en grève dès samedi.

La négociation achoppe principalement sur un point, mais Hélène Fortin n’indique pas lequel. Elle assure cependant qu’il ne s’agit pas des salaires.

« On est rendu à la croisée des chemins, tous les points sont interreliés, que ce soit le Flexibus, les salaires, les horaires, le déplacement des employés » — Une citation de Hélène Fortin, présidente du Syndicat des employés du transport public du Québec métropolitain

De son côté, la partie patronale estime plutôt avoir senti un ralentissement à la table des négociations du côté du syndicat, la semaine dernière.

« De notre côté, il y avait une volonté réelle de régler la semaine dernière. Malheureusement, on n'a pas senti du côté syndical la même volonté. Il y a des négociations tous les jours cette semaine. On est prêt à négocier jour et nuit dans l'intérêt de protéger nos usagers et nos clients », soutient le directeur général du RTC , Nicolas Girard.

Le FEQ , un levier de négociation incroyable

Le tribunal administratif du travail a récemment tranché que le transport en commun à Québec n'était pas un service essentiel. En cas de grève, il n'y aura aucun autobus en circulation, y compris pour la période du Festival d'été de Québec (FEQ) du 6 au 16 juillet.

Le syndicat ne s’en cache pas : la menace d’une grève des chauffeurs d’autobus pendant le festival est un excellent moyen de pression. Hélène Fortin tient cependant à rassurer la population.

Un autocollant «En grève bientôt» sur un autobus du RTC. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Notre intention n’est pas de ne pas donner de services. Par contre, il faut faire exercer nos droits. On vous invite à prendre des ententes avec vos employeurs pour vous préparer. On a envoyé l’avis de grève le 5 juin. On voulait vous aviser d’avance afin que tout le monde se prépare , indique Mme Fortin.

Vers une loi spéciale ?

En conférence de presse lundi, la présidente du RTC , Maude Mercier Larouche, a laissé entendre que la Ville évalue ses options pour éviter un bris de service, en cas de grève.

« À court terme, ça pourrait vouloir dire une loi spéciale ou une intervention supplémentaire du gouvernement du Québec », a-t-elle précisé.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc