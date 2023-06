Protection de l’enfance au N.-B. : un système désuet, des changements exigés

Ce texte contient des détails sur des cas de maltraitance d’enfants qui peuvent être dérangeants pour les lecteurs.

Parmi les cas de négligence d'enfants qui ont fait les manchettes ces dernières années, il y a celui de la fillette de sept ans découverte, l’été dernier, dans une maison de Fredericton, visiblement très maigre et couverte d’ecchymoses et de cicatrices. Elle a été confinée à une pièce et on lui interdisait d’avoir accès aux toilettes, à de la nourriture et à de l’eau. Elle n’avait le droit de manger que des œufs trempés dans du sel.

La jeune fille a plus tard raconté aux policiers que sa mère lui tirait et marchait sur l’oreille, de manière répétée. Sa mère l’a également battue à plusieurs reprises et brûlée avec une tige de métal.

Des plaintes déjà logées

La famille était connue des services sociaux, ayant fait l'objet d'au moins sept plaintes, dont l'une faisait état d'un œil gonflé chez un enfant, a déclaré l'avocat de la défense, T.J. Burke, à la cour.

Mais un travailleur social n'avait pas vu les enfants depuis la rentrée scolaire, quelques semaines avant que la police se rende au domicile de la fillette. Selon l’avocat, si les services sociaux avaient pu intervenir au moment de l'œil gonflé de l’enfant, quelque chose aurait pu être fait à ce moment-là .

La mère de la fillette recevra sa peine ce mois-ci. Elle a plaidé coupable à six chefs d’accusation, dont violences aggravées et séquestration.

Les rapports se multiplient, les changements tardent

Au fil des ans, plusieurs défenseurs des enfants et de la jeunesse ont publié des rapports demandant des changements au sein même du système de protection de l’enfance.

Bernard Richard, ancien défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

En 2008, le rapport de Bernard Richard citait en exemple le cas de Jackie Brewer, une enfant de deux ans morte de déshydratation dans son lit en décembre 1996. Selon une copie du rapport d'enquête sur sa mort, les services sociaux avaient été contactés au moins six fois au cours des neuf mois précédant le décès de l'enfant.

De plus, en 2004, Juli-Anna St. Peter, âgée de deux ans, est décédée à Woodstock après ce que Bernard Richard a qualifié de trois jours d’agonie causés par un intestin perforé, sans que sa mère la fasse soigner. Il affirme que les services de protection de l’enfance avaient reçu 16 signalements concernant cette situation.

Moins de dix ans après le rapport de Bernard Richard, au moins cinq autres enfants ont été victimes du système. En 2016, des policiers ont trouvé cinq enfants d’une même famille vivant dans des conditions extrêmement insalubres dans un logement de Saint-Jean. Les parents ont été condamnés à deux ans de prison.

Un mur du logement à Saint-Jean où vivaient les cinq enfants maltraités par leurs parents était souillé d'excréments. Photo : CBC/Matthew Bingley

Le défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick de l’époque, Norman Bossé, a constaté que la négligence des parents était aggravée par les lacunes d’un système de protection de l’enfance qui ne les protégeait pas.

En 2019, un autre rapport formulant 107 recommandations fait par le consultant George Savoury concluait que la protection de l’enfance n’était pas une priorité. Il brossait le tableau de travailleurs sociaux dévoués, mais qui se débattaient dans un système manquant de ressources, en traitant des cas complexes et souvent traumatisants.

Une nouvelle loi très attendue

Dans une déclaration, le ministère du Développement social affirme que 73 % des recommandations du rapport Savoury sont terminées ou en cours . Il n’a pas été possible d’avoir une liste détaillant les progrès réalisés.

Les recommandations du rapport Savoury comprennent la création d'une loi autonome sur la protection de l'enfance qui offrirait davantage d'outils aux travailleurs sociaux pour intervenir lorsque les enfants sont en danger, ainsi que de nouveaux délais destinés à accélérer les procédures judiciaires.

En mai 2022, le gouvernement provincial a déposé un projet de loi visant à remplacer la Loi sur les services à la famille, qui date de plus de 40 ans, à la nouvelle Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes. Cette loi miserait sur la rapidité d’intervention pour aider les jeunes en difficulté.

Un an s’est écoulé depuis l’adoption du projet de loi, mais celle-ci n’est toujours pas entrée en vigueur. Elle pourrait l'être d'ici la fin de l'année, selon une porte-parole du ministère du Développement social.

Bruce Fitch, alors ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick, a présenté la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, le 18 mai 2022 à Fredericton. Photo : CBC / Karissa Donkin

L’Association des travailleuses et des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick avait applaudi ce projet de loi, qui prévoit une intervention plus précoce des travailleurs sociaux. Encore faut-il avoir les ressources nécessaires, avait affirmé l'association.

Les familles d'accueil sont rares

Selon les données fournies par le gouvernement, 60 postes de travailleurs sociaux de la protection de l’enfance sont actuellement vacants. Cela représente environ 13 % des postes.

Par ailleurs, il est de plus en plus difficile de trouver des foyers d’accueil pour recevoir les enfants retirés de leur domicile. Ce manque de ressources est aussi mis en lumière dans un récent rapport du bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse publié l’an dernier. Le rapport relate, entre autres, le cas d’un garçon de 14 ans qui a passé deux mois à l’hôpital parce que la province n’arrivait pas à lui trouver un endroit sécuritaire pour vivre.

D’après le reportage de Karissa Donkin de CBC