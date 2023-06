En plus de ces soirées, les Oilers accueilleront de nouveau un tournoi centré autour de la Fierté, la Pride Cup.

L’an dernier, l’événement a accueilli les deux équipes professionnelles de hockey-balle de la communauté LGBTQ+ , les Pioneers de Calgary et le Rage d’Edmonton.

Les Oilers confirment que le tournoi aura lieu cette année, soit le 27 août. Dans un courriel, l’équipe ajoute qu’elle est toujours en mode de préparation, mais qu’il y aura bientôt une annonce détaillée.

L’an dernier, le tournoi était gratuit, il y avait un DJ et des anciens des Oilers.

Kristopher Wells, professeur associé à l’Université de MacEwan et à la chaire de recherche du Canada ( CRC ) pour la compréhension publique de la minorité de genres et sexualités des jeunes, affirme à ce sujet : En réalité, il est fort possible que l’annonce [de Gary Bettman] devienne plus distrayante que les soirées elles-mêmes.

Kristopher Wells a été engagé dans les événements de la Fierté depuis 10 ans. Photo : Radio-Canada / Caleb Perreaux

La semaine dernière, lorsque Gary Bettman a confirmé qu’il n’y aura pas de maillots à thème, il a aussi dit que les équipes sont libres de continuer d’organiser des événements comme elles le veulent, mais qu’il n’y aura plus de maillots à thème lors des échauffements.

Kristopher Wells est déçu d’apprendre que la Ligue fait un pas vers l’arrière.

Il dit que la Ligue avait le choix entre des centaines de joueurs et quelques joueurs qui ont cité des raisons personnelles de ne pas vouloir porter des uniformes spéciaux. Selon lui, le choix était évident.

« En effet, je pense que [la décision] donne une gifle au sport et réduit les efforts d’équipes comme les Oilers et d’autres qui ont atteint la communauté. » — Une citation de Kristopher Wells, professeur associé à l’Université de MacEwan

Les débuts de la Fierté et les Oilers d’Edmonton

Kristopher Wells était engagé dans les événements de Fierté des Oilers depuis le début.

« J’ai parlé à [Andrew Ference] et je lui ai dit qu’utiliser sa plateforme et son privilège afin de soutenir ces jeunes personnes sera très important et que c’est ça, le message. » — Une citation de Kristopher Wells, professeur associé à l'Université de MacEwan

Lorsque Andrew Ference était capitaine de l’équipe en 2013, Kristopher Wells lui a suggéré de porter son maillot des Oilers lors d'un défilé de la Fierté, ce que le capitaine a accepté, même s'il ne savait à qui demander la permission.

En 2014, c'était la première fois qu'un athlète, Andrew Ference, participait au défilé de la Fierté. Photo : Radio-Canada

Kristopher Wells est devenu cofondateur dePride Tape, une compagnie d'Edmonton qui fabrique du ruban en style arc-en-ciel pour la Fierté.

Jusqu’à l’an dernier, lorsque les Oilers portent leur maillot à thème de la Fierté, certains joueurs ont choisi de mettre du ruban arc-en-ciel, afin de montrer leur soutien envers la communauté.

Andrew Ference, ancien capitaine des Oilers, était un des premiers joueurs professionels à mettre du ruban arc-en-ciel sur son bâton de hockey. Photo : Oilers Edmonton

Maintenant, il espère que les autres équipes de la LNH suivent l’exemple des Oilers d’Edmonton, même si les joueurs eux-mêmes prennent la situation dans leurs mains.

Laissons les joueurs prendre contrôle de la situation, ils montreront leur soutien de leur propre façon, ce qui pourrait être encore plus puissan , explique Kristopher Wells.

Les Oilers n’ont pas annoncé plus de détails pour la prochaine soirée de la Fierté, mais confirment qu’il continueront à la soutenir.